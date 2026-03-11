Λευκός Οίκος: Βαν έπεσε πάνω σε πύλη και έσπασε την περίμετρο ασφαλείας – Συνελήφθη ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε σήμερα (11.03.2026) στον Λευκό Οίκο μετά από σύγκρουση ενός βαν σε πύλη της περιμέτρου ασφαλείας.

Ο οδηγός του βαν πέρασε τα φράγματα ασφαλείας σε μια διασταύρωση πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε κανείς.

«Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται» ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Πύλη που έπεσε στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου / REUTERS / Evan Vucci

Ομάδες πυροτεχνουργών επιθεώρησαν το όχημα και διαβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Οι γύρω δρόμοι, που είχαν κλείσει προσωρινά, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Η Ουάσινγκτον έχει τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης ασφαλείας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.