Λευκός Οίκος: Βίντεο από την λαμπρή εκδήλωση για την 25η Μαρτίου – «Ζήτω η Ελλάδα, God bless America»

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για την 25η Μαρτίου, που έγινε την περασμένη Πέμπτη (26.03.2026) στις ΗΠΑ, ανέβασε ο Λευκός Οίκος μέσω βίντεο, δείχνοντας όσα έγιναν υπό την παρουσία Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος ανέβασε στα social media βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαρτίου για την επέτειο της ελληνικής επανάστασης του 1821.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος στο X, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν welcome drinks και καναπεδάκια, ενώ πρωταγωνίστησαν χαμόγελα και πειράγματα και ενθουσιώδες χειροκρότημα λόγω ευχής του Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα και το πηγαίο γέλιο της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

«Εορτασμός της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στον Λευκό Οίκο: Έκδοση Καρτ Ποστάλ», αναφέρεται στην λεζάντα της ανάρτησης του Λευκού Οίκου.

«Ζήτω η Ελλάδα, God bless America». Με αυτή τη φράση του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, έκλεισε το βίντεο του Λευκού Οίκου, με στιγμιότυπα από την εκδήλωση για το 1821 που έγινε την περασμένη Πέμπτη.