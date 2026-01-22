Κόσμος

Λιγότερο από 1 ώρα κράτησε η συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στο Νταβός – «Πολύ καλές οι συνομιλίες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, απάντησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί»
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανταλλάσσουν χειραψία
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα η συνάντηση του Ντόνλαντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο ήταν «καλές».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, απάντησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

«Συναντιόμαστε με τη Ρωσία, αυτό θα γίνει αύριο και θα έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε.

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι (22.01.2026) και πραγματοποιήθηκε μετά τη ανακοίνωση του Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου περιορίζονται σε ένα μόνο ζήτημα, που δεν είναι άλλο από το εδαφικό. 

Αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Πούτιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
71
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γάλλος τραπεζίτης για Τραμπ: Είναι ένα παιδί με παιδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης
Οι ΗΠΑ «έχουν ανάγκη την Ευρώπη (...) δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε παιδιά τρομοκρατημένα από τον πατέρα, αυτός είναι το παιδί», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων της Γαλλίας Bpifrance
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε για το Συμβούλιο Ειρήνης
Τραμπ: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι κοντά» – Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός
«Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το τελειώσουμε», τόνισε - Κούσνερ και Γοιυίτκοφ θα μεταβούν στη Μόσχα και θα γίνουν δεκτοί από τον Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός
Ανανεώθηκε πριν 44 λεπτά
Το Sky News ακτινογραφεί το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Φιλίες, θέαμα και λίγη ειρήνη
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σήμερα (22.01.2026) στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ
Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης
Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένου με γερανό στην Καρθαγένη - Αρκετοί τραυματίες
Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γερανός βρέθηκε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή
Τρένο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
25
«Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας» λέει ο Ρούτε - «Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται εκ μέρους της Δανίας» λέει η Κοπεγχάγη
«Η θέση της Δανίας και της Γροιλανδίας είναι ίδιες και καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε χθες με το ΝΑΤΟ αναφορικά με το ζήτημα της κυριαρχίας μας»
Στρατιωτικές δυνάμεις του NATO σε άσκηση στη Γροιλανδία το 2022
Newsit logo
Newsit logo