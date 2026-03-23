Λιονέλ Ζοσπέν: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026).

Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε χθες, Κυριακή (22.03.2026), σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Figure du Parti socialiste, Lionel Jospin est décédé à l’âge de 88 ans https://t.co/jA7IhPP8TU pic.twitter.com/M9zJYQ0i6u — Le Parisien (@le_Parisien) March 23, 2026

Επικεφαλής της κυβέρνησης από το 1997 ως το 2002, πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 1981 ως το 1988 και στη συνέχεια από το 1995 ως το 1997, ο Λιονέλ Ζοσπέν ήταν επίσης υποψήφιος, χωρίς επιτυχία, στις προεδρικές εκλογές του 1995 και στη συνέχεια σ’ εκείνες του 2002, στις οποίες είχε προκριθεί στο δεύτερο γύρο ο ηγέτης της άκρας δεξιάς Ζαν-μαρί Λεπέν, και όχι ο Λιονέλ Ζοσπέν.

Στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του από το 1997 ως το 2002, ο σοσιαλιστής Λιονέλ Ζοσπέν είχε «συγκατοικήσει» με τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ. «Συγκατοίκηση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίθετες παρατάξεις.