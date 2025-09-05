Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας του τελεφερίκ: Αναγνωρίστηκαν τα πρώτα θύματα – Συγκλονιστικές μαρτυρίες: «Θα πεθάνουμε όλοι»

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ «Gloria» στη Λισαβόνα, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, όταν το διάσημο κιτρινόλευκο Elevador da Glória εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε γωνιακό κτίριο ξενοδοχείου, το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025), λίγο μετά τις 6 (τοπική ώρα – 20:00 ώρα Ελλάδας).

Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Τρεις σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η Πορτογαλία θρηνεί, και μαζί της όλος ο κόσμος. Το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία με τους 16 νεκρούς.

Το ερώτημα που πλανάται είναι: Τι έφταιξε; Μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτή η τραγωδία; Η απάντηση ίσως έρθει με τα πορίσματα της έρευνας. Μέχρι τότε, η Λισαβόνα μετρά τις πληγές της και ζητά δικαιοσύνη για τις ζωές που χάθηκαν σε μια από τις πιο αγαπημένες διαδρομές της πόλης.

Οι Πορτογάλοι που χάθηκαν

Η Dailymail δημοσιεύει τις φωτογραφίες πέντε Πορτογάλων που χάθηκαν στο μοιραίο τελεφερίκ. Ανάμεσα στα θύματα αναγνωρίστηκαν είναι οι εξής:

Σάντρα Κοέλιο, εργαζόμενη στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia στη Λισαβόνα, τον μεγαλύτερο οργανισμό αρωγής της χώρας.

Άλντα Ματίας, επίσης υπάλληλος του ιδρύματος, που εργαζόταν ως δικηγόρος στην πρωτεύουσα.

Άνα Λόπες, από την Προένσα-α-Νόβα, τρίτη εργαζόμενη της Santa Casa, η οποία αφήνει πίσω της μια κόρη.

Πέδρο Τρινιντάντε, καθηγητής στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Σπουδών, διαιτητής και μέλος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Αντρέ Μάρκες, 40 ετών, ο χειριστής φρένων του οχήματος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θέση ελέγχου. Ο Μάρκες εργαζόταν στην εταιρεία Carris για 15 χρόνια και ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Η εταιρεία τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, λέγοντας πως υπήρξε «ένας αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό».

Η στιγμή της τραγωδίας, ένα διεθνές δράμα

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον φονικό κατήφορο του τελεφερίκ. Η Τερέζα ντ’Αβό δήλωσε στην πορτογαλική τηλεόραση πως το όχημα χτύπησε με «θηριώδη δύναμη» το κτίριο και «κατέρρευσε σαν χάρτινο κουτί». Είπε ακόμη ότι πρόλαβε να δει έναν πεζό τη στιγμή που το βαγόνι έπεφτε πάνω στο πεζοδρόμιο.

Ο 75χρονος επιβάτης Αμπέλ Εστέβες περιέγραψε τη στιγμή του εκτροχιασμού: «Είπα στη γυναίκα μου: θα πεθάνουμε όλοι εδώ. Το τραμ πήρε απίστευτη ταχύτητα, έκανε μια μικρή στροφή και χτύπησε το κτίριο κάνοντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο».

Αρχικά οι αρχές είχαν ανακοινώσει 15 νεκρούς. Ένας ακόμη άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στη νύχτα της Πέμπτης ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 16.

Portugal declares national day of mourning after funicular tragedy



The Portuguese government has declared September 4 a national day of mourning for the victims of the “Gloria” funicular accident in Lisbon.#ElevadordaGlóriafunicular #LisbonGlória #Derail pic.twitter.com/zXBqvwKmMh — MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) September 5, 2025

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Πορτογαλίας, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται Ισπανοί, Ισραηλινοί, Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι, Ιταλοί και Γάλλοι. Πέντε παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο μίλησε για «τραγωδία που ξεπερνά τα σύνορά μας».

Η Πορτογαλία είναι σε εθνικό πένθος, καθώς η Λισαβόνα – που πέρυσι υποδέχθηκε 8,5 εκατομμύρια τουρίστες – έχει συνδέσει την ταυτότητά της με το ιστορικό τελεφερίκ που αποτελεί ατραξιόν της πόλης.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια

Η αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη και η εταιρεία διέταξε την άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των τελεφερίκ στην πόλη και ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα.

Το συγκεκριμένο τελεφερίκ, που λειτουργεί από το 1914, είχε περάσει από πλήρη συντήρηση πέρυσι και υποβαλλόταν σε καθημερινούς ελέγχους διάρκειας 30 λεπτών, σύμφωνα με τον δημόσιο μεταφορέα Carris. Ο τελευταίος έλεγχος έγινε μόλις εννέα ώρες πριν το δυστύχημα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για το κατά πόσο εξετάστηκαν τα ατσάλινα καλώδια που το συγκρατούν.

ÚLTIMA HORA: Documento que tivemos acesso confirma que o elevador da Glória teve a última manutenção ontem mesmo, na manhã do acidente fatal pic.twitter.com/0faOdirAZh — DrG (@DrGPT1) September 4, 2025

Ο επικεφαλής της Carris, Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas, δήλωσε πως η γραμμή Glória θα επαναλειτουργήσει στο μέλλον με νέο βαγόνι και αποκάλυψε ότι το κόστος συντήρησης έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλήσουν για τα αίτια. Δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για βλάβη στο φρένο ή για σπασμένο καλώδιο. Ο δήμαρχος της Λισαβόνας δήλωσε ότι «η πόλη χρειάζεται απαντήσεις», επισημαίνοντας ότι κάθε υπόθεση προς το παρόν αποτελεί «απλή εικασία».

Εκτός από την αστυνομία και τους εισαγγελείς, έρευνα διεξάγουν και οι ειδικοί του υπουργείου Μεταφορών, καθώς και η ίδια η Carris, η οποία διαθέτει έξι τεχνικούς και τρεις μηχανικούς που επιβλέπουν το ιστορικό μέσο.

Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό

Συγκλονίζει η διάσωση ενός 3χρονου Γερμανού, που ανασύρθηκε ζωντανό από το βαγόνι, όπου ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκειρέδο ήταν από τις πρώτες που έφτασαν στο σημείο: «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και έτρεξα. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν. Όταν φτάσαμε και ανοίξαμε τη στέγη του τελεφερίκ, αντικρίσαμε πτώματα…»

Άλλοι επιζώντες περιέγραψαν τη σκηνή ως εφιάλτη, με καπνούς, ουρλιαχτά και ανθρώπους παγιδευμένους. Ένας άντρας που βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ δήλωσε:«Νόμιζα πως θα πεθάνω. Όσα χρόνια κι αν ζήσω, δεν θα ξαναμπώ σε τελεφερίκ.»

Το βράδυ της Πέμπτης (04.09.2025), η πολιτική ηγεσία της Πορτογαλίας συγκεντρώθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Δομίνικου για να τιμήσει τα θύματα. Έξω, πολίτες απαιτούσαν απαντήσεις: «Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ.»

Υπάλληλοι και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τελεφερίκ, χωρίς ποτέ να φανταστούν μια τέτοια τραγωδία.

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο με το κίτρινο βαγόνι αναποδογυρισμένο και καπνούς να καλύπτουν τα λιθόστρωτα σοκάκια της Λισαβόνας. Ορισμένοι τουρίστες ανέφεραν ότι είχαν προγραμματίσει να επιβιβαστούν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο αλλά άλλαξαν σχέδια την τελευταία στιγμή.

«Μας άλλαξε τη ζωή. Δεν περιμένεις ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο».

Η ιστορία του Elevador da Glória

Το Elevador da Glória εγκαινιάστηκε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τη δεκαετία του 1910. Είναι το δεύτερο παλαιότερο από τα τρία τελεφερίκ της Λισαβόνας. Συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της πόλης με το Bairro Alto, μια συνοικία στην κορυφή ενός λόφου, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή και την πανοραμική θέα.

Καλύπτει απόσταση 275 μέτρων από την πλατεία Restauradores ως το Bairro Alto. Τα δύο βαγόνια είναι συνδεδεμένα με καλώδιο και λειτουργούν ταυτόχρονα (ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει). Το ένα από τα δύο βαγόνια διαλύθηκε, το άλλο παρέμεινε άθικτο λίγα μέτρα πιο πίσω

Η διαδρομή είναι απότομη και είναι μήκους περίπου 260 μέτρων, ενώ διαρκεί κοντά στα τρία λεπτά.

Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά και από τους κατοίκους της περιοχής, για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.

Πληροφορίες από Dailymail, BBC