Λιθουανία: Ανοίγουν ξανά τα σύνορα με τη Λευκορωσία μετά τα περιστατικά με τα παράνομα μπαλόνια

Σε κλίμα παρατεταμένης έντασης με τη Λευκορωσία, η Λιθουανία κάνει πίσω και προετοιμάζει την επαναλειτουργία των συνοριακών περασμάτων που είχαν κλείσει επειγόντως τις τελευταίες εβδομάδες.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται καθώς οι αρχές της Λιθουανίας υποστηρίζουν ότι έχουν περιορίσει τους κινδύνους που προκαλούσαν τα μπαλόνια που εκτοξεύονταν από τη Λευκορωσία και τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, χρησιμοποιούνταν για το παράνομο εμπόριο καπνού.

Ωστόσο, η λιθουανική κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει πότε ακριβώς θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα. Τα δύο συνοριακά περάσματα είχαν παραμείνει κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου, μετά τη διείσδυση μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία που είχαν διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία, προκαλώντας επανειλημμένα την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Το Βίλνιους υποστηρίζει ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούνται από δίκτυα λαθρεμπόρων και κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι επιτρέπει να συνεχίζεται αυτή η πρακτική, την οποία χαρακτηρίζει «υβριδική επίθεση». Το Μινσκ, από την πλευρά του, απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Λουκασένκο καταδίκασε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «παράλογη απάτη», ισχυριζόμενος ότι η Δύση διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, δημιουργώντας μια νέα εποχή συνόρων γεμάτων με συρματοπλέγματα.