Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας ύποπτων αερόστατων στον εναέριο χώρο

Αυτό είναι ένα από τα πολλά περιστατικά τα οποία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους
αεροπλάνο

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα (6/12/2025) ότι ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του λόγω της εμφάνισης ύποπτων αερόστατων στον εναέριο χώρο του.

Αυτό το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στην Λιθουανία είναι το τελευταίο μιας σειράς διαταράξεων και διακοπών της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας της Βαλτικής τους τελευταίους μήνες.

Υπενθυμίζεται πως η πρωθυπουργός της Λιθουανίας ανακοίνωσε χθες πως η χώρα της θα κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο» εξαιτίας των περιστατικών με λαθραία αερόστατα από τη Λευκορωσία.

«Προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή τη νομική βάση και τα αναγκαία έγγραφα», δήλωσε η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την κήρυξη κατάστασης έκτακτης «το καλύτερο μέτρο για να ληφθεί αυτήν τη στιγμή».

Η εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές να αφιερώσουν επιπλέον πόρους στη μάχη εναντίον των αερόστατων.

«Δεν αποκλείουμε να λάβουμε περαιτέρω μέτρα» προειδοποίησε η επικεφαλής της λιθουανικής κυβέρνησης, αναφέροντας πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Κόσμος
