Λιθουανία: Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε αέριο πετρελαίου – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Μία τρομακτική έκρηξη έγινε στην πόλη του Βίλνιους στη Λιθουανία, αφού ένα τρένο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη κατά τη διάρκεια της φόρτωσής του. Μία περιοχή σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Η πυρκαγιά στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας ξέσπασε στις 9.30 το πρωί ώρα Ελλάδος, αλλά μέχρι το απόγευμα οι 40 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το τρένο, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που είχε αναπτυχθεί. Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αέριο πετρελαίου LPG, προέρχεται από ένα λιθουανικό διυλιστήριο που ανήκει στην εταιρεία Orlen της Πολωνίας, όμως άλλη εταιρεία είναι αρμόδια για τη μεταφορά του.

«Ο τερματικός σταθμός στον σιδηροδρομικό σταθμό δεν ανήκει στην Orlen», είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πυρκαγιά ήταν σκόπιμη ενέργεια υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι διεξάγεται ήδη έρευνα. «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν υποψίες περί σκόπιμων ενεργειών. Η εταιρεία συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του τερματικού σταθμού και τις αρμόδιες αρχές, στην έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A train carrying gas exploded in Lithuania, — AP.



Eight cars carrying liquefied gas caught fire in the suburbs of Vilnius, explosions were heard. Residents within a kilometer radius were evacuated.



Police said the cars belonged to the Polish company Orlen and were heading… pic.twitter.com/RpSBYvDQqM — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) September 10, 2025

Στις 9.54, λίγα λεπτά μετά το συμβάν, οι τοπικές αρχές σταμάτησαν ένα ρωσικό επιβατικό τρένο που απείχε περίπου 10 χιλιόμετρα από τον σταθμό και το ανακατεύθυναν σε άλλο σημείο, είπε ένας εκπρόσωπος των λιθουανικών σιδηροδρόμων, γλυτώνοντας το από τα χειρότερα.