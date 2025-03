Λιθουανία: Τρεις αγνοούμενοι Αμερικανοί στρατιώτες εντοπίστηκαν νεκροί – Ανασύρθηκε το όχημά τους

Tρεις από τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που αγνοούνταν στη Λιθουανία όταν το όχημά τους έπεσε και βυθίστηκε σε βάλτο εντοπίστηκαν νεκροί λίγο αφότου οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν το όχημά τους στην επιφάνεια, ανακοίνωσε σήμερα (31.03.2025) ο αμερικανικός στρατός.

«Τρεις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού που υπηρετούσαν στην 1η τεθωρακισμένη ταξιαρχία μάχης, της 3ης μεραρχίας πεζικού, εντοπίστηκαν νεκροί στη Λιθουανία», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη και στην Αφρική, προσθέτοντας πως οι έρευνες για τον τέταρτο στρατιώτη συνεχίζονται.

Οι τέσσερις Αμερικανοί, που βρίσκονταν στη Λιθουανία τους τελευταίους δύο μήνες, συμμετείχαν σε στρατιωτικά γυμνάσια σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στην Παμπράντε, μια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

«Το όχημα ανακτήθηκε», έγραψε νωρίτερα σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ραϊμούντας Βαλκσνόρας.

Απαίτησε «τον σεβασμό και την αλληλεγγύη όλων εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών», κυρίως για την τύχη των αγνοουμένων. Η Λιθουανή υπουργός Άμυνας, Ντοβίλ Σακαλιέν, διευκρίνισε στη συνέχεια πως «η επιχείρηση ρυμούλκησης ολοκληρώθηκε στις 04:30» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Lithuania said rescuers have recovered the armored vehicle that was carrying four missing US soldiers from a peat bog in a military training area in the Baltic country https://t.co/tuIXdcfwo0 pic.twitter.com/CvMphb7M0E

«Η αμερικανική πλευρά θα κάνει δημόσια ανακοίνωση όταν θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μόνο αφού ενημερώσει τις οικογένειες των στρατιωτών», υπογράμμισε η ίδια στην συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τον τραγικό θάνατο 3 Αμερικανών στρατιωτών ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου στρατιώτη. Επίσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

It is with deep sadness and sorrow that I received the news of the tragic loss of three U.S. soldiers during a US-led training exercise in Lithuania. The search and rescue operation will continue until the fourth soldier is found.@realDonaldTrump, Lithuania mourns together with… pic.twitter.com/2477rTQwZJ