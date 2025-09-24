«Little Miss Nobody»: Η συγκλονιστική υπόθεση της Κάρεν Πράις που άλλαξε για πάντα την εξιχνίαση δολοφονιών

Ήταν Δεκέμβριος του 1989. Στην καρδιά του Κάρντιφ της Ουαλίας, πέντε εργάτες δούλευαν σε μια οικοδομή, τοποθετώντας σωλήνες σε ένα σπίτι στην περιοχή Fitzhamon Embankment. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε λίγα λεπτά θα έκαναν μια ανακάλυψη που θα συγκλόνιζε τη Βρετανία κι όχι μόνο.

Κάτω από το χώμα, τυλιγμένο σε ένα χαλί, βρισκόταν το σώμα ενός νεκρού κοριτσιού. Τα χέρια της δεμένα, είχε μια σακούλα στο κεφάλι. Ένα έγκλημα στην Ουαλία που είχε μείνει κρυφό για σχεδόν μια δεκαετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν η 15χρονη Κάρεν Πράις. Ένα παιδί που είχε χαθεί το 1981, χωρίς κανείς να την αναζητήσει. Ένα παιδί που το είχαν ξεχάσει όλοι, και που οι Αρχές αποκαλούσαν πια «Little Miss Nobody».

Αυτή την εβδομάδα, ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 παρουσίασε την ιστορία για το πώς οι ντετέκτιβ αποκάλυψαν την ταυτότητα της Κάρεν και ποιοι κρύβονταν πίσω από τον φρικτό της θάνατο.

Η ταυτοποίησή της δεν ήταν εύκολη. Δεν υπήρχε DNA, ούτε ψηφιακά μέσα. Μόνο ένα κρανίο, μερικά οστά και οι αποφασισμένοι ντετέκτιβ της Νότιας Ουαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιατροδικαστής Ντέιβιντ Γουίτακερ εντόπισε τα πρώτα στοιχεία: έφηβη, 15 χρονών. Όμως καμία δήλωση εξαφάνισης δεν ταίριαζε. Η υπόθεση έμοιαζε σκέτο αδιέξοδο.

Τότε εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Νιβ, ένας ειδικός στην ανακατασκευή προσώπου. Με γύψινο καλούπι και προσεκτική δουλειά, έφτιαξε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο της Κάρεν. Η εικόνα μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Το κορίτσι αναγνωρίστηκε επιτέλους.

Η υπόθεση δεν αποκάλυψε μόνο τις σκοτεινές συνθήκες του θανάτου της, αλλά άνοιξε έναν νέο δρόμο για την εγκληματολογία, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες ανθρωποκτονιών.

Η εξαφάνιση και η δολοφονία

Η Κάρεν είχε μεγαλώσει σε ίδρυμα, μετά το διαζύγιο των γονιών της. Έφευγε συχνά, αναζητώντας ελευθερία στους δρόμους του Κάρντιφ. Εκεί γνώρισε τον Άλαν Τσάρλτον. Έναν πορτιέρη με σκοτεινή φήμη, που εκμεταλλευόταν νεαρά κορίτσια.

Ένα βράδυ, στο υπόγειο του Άλαν, η μοίρα της Κάρεν σφραγίστηκε. Όταν εκείνος ζήτησε να φωτογραφίσει την ίδια και μια 13χρονη φίλη της γυμνές, η μικρή αρνήθηκε. Ο Άλαν τη χτύπησε. Η Κάρεν προσπάθησε να την υπερασπιστεί. Και τότε ο Άλαν την στραγγάλισε.

Το 1991, ο Άλαν Τσάρλτον καταδικάστηκε σε ισόβια. Ένας συνεργός του, ο Ίντρις Αλί, καταδικάστηκε επίσης, αλλά εξέτισε μόλις τρία χρόνια.Ο Άλαν παραμένει στη φυλακή μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση της Κάρεν Πράις έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά, η εγκληματολογική ανακατασκευή προσώπου χρησιμοποιήθηκε για να δώσει όνομα σε έναν σκελετό.

Και έτσι, το κορίτσι που κάποτε αποκαλούσαν «Little Miss Nobody» είχε αποκτήσει ξανά την ταυτότητά του.

Το «The Body in the Carpet» θα προβληθεί στο Channel 5 την Τρίτη στις 10 μ.μ.