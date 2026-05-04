Η Γερμανία τα «μασάει» για την ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες

Η απόφαση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ την Παρασκευή (01.05.2026) να αποσύρει περίπου 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία, την οποία υποστήριξε μια ημέρα αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει φέρει στο προσκήνιο ένα άλλο ζήτημα που αφορά στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Ειδικότερα, το 2024 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν είχε δεσμευθεί πως θα αναπτυχθούν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στην Γερμανία, ωστόσο αυτή η υπόσχεση δεν έγινε πραγματικότητα μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το θέμα αυτό μίλησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ξεκαθαρίζοντας ότι «προς το παρόν το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει».

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή αρκετούς και, αντικειμενικά μιλώντας, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τρόπος για τις ΗΠΑ να παραδώσουν οπλικά συστήματα αυτού του είδους. Αλλά δεν είναι ακόμη πολύ αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας περιορισμός στην αμερικανική δέσμευση για πυρηνική αποτροπή στο έδαφος του ΝΑΤΟ – δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία για αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα (04.05.2026) ότι δεν έχει υπάρξει «οριστική ακύρωση» εκ μέρους των ΗΠΑ του σχεδίου, που είχε εγκριθεί από τον Τζο Μπάιντεν, να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στη χώρα.

«Δεν μιλάμε για μια οριστική ακύρωση» δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας προσθέτοντας ότι «τα όπλα προορίζονταν να σταθμεύσουν (στη Γερμανία) και ενδέχεται κάλλιστα να συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί».

Ο ίδιος είπε ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχαν ήδη εν εξελίξει σχέδια από τις ευρωπαϊκές χώρες για την προμήθεια οπλικών συστημάτων που θα κάλυπταν το κενό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αποχώρηση από τη Γερμανία, στην οποία έχει τη μεγαλύτερη βάση στην Ευρώπη καθώς η ρήξη σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και οι εντάσεις σχετικά με τους δασμούς επιδεινώνουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς επρόκειτο να αποτελέσουν ένα σημαντικό επιπλέον στοιχείο αποτροπής κατά της Ρωσίας, ενώ οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ανέπτυξαν τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.