Λίβανος: Δώδεκα νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 12 νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, είναι ο απολογισμός δύο αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σήμερα (24/10/2024) στο βορειοανατολικό Λίβανο.

«Πλήγμα του Ισραήλ στην κοινότητα Ελ Χοντρ της περιφέρειας Μπάαλμπεκ-Έρμελ προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στον Λίβανο.

A High-Rise Residential Building can be seen burning in Southern Beirut, following several Israeli Airstrikes. pic.twitter.com/ho4Yscsw3o