Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10.12.2021) σε μια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών, σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στον Λίβανο, ανέφερε μια στρατιωτική πηγή, σημειώνοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος προς το παρόν αριθμός τραυματιών.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος του καταυλισμού Άμπου Ράσιντ αλ Μπέικ διέψευσε ωστόσο ότι στην αποθήκη φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά. Υποστήριξε ότι η αποθήκη ήταν γεμάτη με φιάλες αερίου και οξυγόνου.

#Lebanon 🇱🇧



Another Video shows the Explosion and secondary explosions close-up. pic.twitter.com/8BNZ8zWwlG