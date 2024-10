Λίβανος: Ισραηλινοί στρατιώτες ανακάλυψαν κρύπτη με όπλα σε τζαμί

Μία εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων εντόπισε η 205η Εφεδρική Ταξιαρχία του Ισραήλ μέσα σε τζαμί στον Λίβανο, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης στην περιοχή, οι στρατιώτες εντόπισαν την κρύπτη που περιείχε εκτοξευτές χειροβομβίδων, πυραύλους ώμου, RPG, γιλέκα μάχης, πυραύλους Kornet και άλλα όπλα που ήταν κρυμμένα σε ένα τζαμί στην καρδιά μιας γειτονιάς, στον νότιο Λίβανο.

Όλα τα όπλα που βρέθηκαν κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.

Εν τω μεταξύ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον επτά φορές νότια προάστια της Βηρυτού χθες Τρίτη (22.10.24) αργά το βράδυ, λίγη ώρα αφού εξέδωσαν διαταγές προς τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς τους, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά), μερικές ώρες αφού πλήγμα ισοπέδωσε πολυκατοικία στην ίδια περιοχή, που χαρακτηρίζεται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Grenade launchers, shoulder-fired missiles, RPGs, combat vests, Kornet missiles, and other weapons were found by IDF soldiers in a mosque in the heart of a civilian neighborhood in southern Lebanon.



A mosque is not a place for storing weapons, but for Hezbollah it is. pic.twitter.com/3p3wN1rNyY