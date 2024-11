Λίβανος: Νυχτερινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού

Τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε το Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού τη νύχτα της Παρασκευής (22.11.2024) προς Σάββατο (23.11.2024). Στόχος, μία περιοχή που θεωρείται προπύργιο της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που σχεδίαζαν να πλήξουν, εκδηλώθηκε το τέταρτο κύμα βομβαρδισμών σε διάστημα 24 ωρών κατά θέσεων της Χεζμπολάχ, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.

«Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

Δημοσιογράφοι του AFP στο κέντρο της Βηρυτού και στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου άκουσαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις.

It’s past midnight in #Beirut, and our “shelter” homes in the capital trembled as if there were no tomorrow—courtesy of the terrorist entity, Israel.

Location: Chiyah area, Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/aR3K32qrDL