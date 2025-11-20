Λίβανος: Ο αρχηγός της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας ναρκωτικών της χώρας συνελήφθη από τον στρατό

Σημαντικό χτύπημα των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου κατά των κυκλωμάτων ναρκωτικών: ο στρατός συνέλαβε την Πέμπτη (20.11.2025) τον Νουχ Ζαϊτέρ, τον πιο ισχυρό βαρόνο ναρκωτικών της χώρας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην κοιλάδα Μπεκάα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το AFP.

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή της Βααλμπέκ στον Λίβανο, ιστορικό προπύργιο των δικτύων παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Φόβητρο για χρόνια, ο Ζαϊτέρ διηύθυνε μια πραγματική εγκληματική αυτοκρατορία ειδικευμένη στην παραγωγή και το λαθρεμπόριο captagon, ενός διεγερτικού τύπου αμφεταμίνης που καταναλώνεται μαζικά στη Μέση Ανατολή. Η λιβανική δικαιοσύνη είχε εκδώσει δεκάδες εντάλματα σύλληψης σε βάρος του και τον είχε καταδικάσει ερήμην σε πολλές ποινές φυλάκισης.

Ένας διακινητής στο κέντρο διασυνοριακού δικτύου

Το 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν επιβάλει κυρώσεις στον Ζαϊτέρ, καθώς και σε δύο ξαδέλφια του πρώην Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, για τον κεντρικό τους ρόλο στο περιφερειακό εμπόριο captagon μεταξύ Λιβάνου και Συρίας. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της Γαλλίας, ο Λιβανέζος βαρόνος διατηρούσε στενές σχέσεις με μέλη της οικογένειας Άσαντ και συμμετείχε ενεργά στην εξαγωγή της ουσίας προς τις μεγάλες αγορές του Κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί τον κύριο προορισμό.

Γεννημένος το 1977 σε ισχυρή οικογένεια της Μπεκάα, ο Ζαϊτέρ δεν κρυβόταν ιδιαίτερα. Είχε δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης —μεταξύ των οποίων και στο AFP— μιλώντας ανοιχτά για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις λιβανικές αρχές, οι οποίες επιδιώκουν να αποδείξουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εγκληματικά δίκτυα σε μια χώρα που δοκιμάζεται από διαφθορά, οικονομική κατάρρευση και την επιρροή ένοπλων οργανώσεων.