Λίβανος: Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας πλήρωσε εγγύηση αποφυλάκισης άνω των 14 εκ. δολαρίων

Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου, o Ριάντ Σαλαμέ, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση χρημάτων, κατέβαλε σήμερα (26.09.2025) εγγύηση άνω των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για ποσό ρεκόρ στα χρονικά του Λιβάνου, καθιστώντας δυνατή την απελευθέρωση του Σαλαμέ, έπειτα από έναν χρόνο κράτησης, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο δικαστικός αξιωματούχος. Ο 75χρονος, ο οποίος διοίκησε την κεντρική τράπεζα επί τρεις δεκαετίες, αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες στον Λίβανο και στο εξωτερικό, κυρίως της υπεξαίρεσης χρημάτων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε ατασθαλία.

Ο Σαλαμέ, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, γαλλική και λιβανέζικη, συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον Απρίλιο απαγγέλθηκε σε βάρος του κατηγορία για τη φερόμενη υπεξαίρεση 44 εκατομμυρίων δολαρίων από την κεντρική τράπεζα.

Τον Αύγουστο, η δικαιοσύνη έθεσε ως όρο για την απελευθέρωσή του την καταβολή εγγύησης άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση να ταξιδέψει για έναν χρόνο, προτού το ποσό μειωθεί την Πέμπτη κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος του τόνισε ότι ο Σαλαμέ «πλήρωσε την εγγύηση 14 εκατομμυρίων δολαρίων, και πέντε δισεκατομμύρια λίρες Λιβάνου» (περίπου 55.000 δολάρια) –το υψηλότερο ποσό στα δικαστικά χρονικά του Λιβάνου– και ο δικαστής υπέγραψε τα έγγραφα που επιτρέπουν την απελευθέρωση του Σαλαμέ, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δικαστικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο πρώην διοικητής θα αφεθεί ελεύθερος «μέσα στις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες», πρόσθεσε η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας ότι η απαγόρευση να ταξιδέψει τίθεται σε ισχύ μετά την πληρωμή της εγγύησης.

Ο Σαλαμέ βρισκόταν υπό κράτηση τους τελευταίους μήνες σε ιατρικό κέντρο κοντά στη Βηρυτό λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του.

Δικαστικός αξιωματούχος είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επρόκειτο αυτόματα να αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς το ένταλμα της προσωρινής του κράτησης είχε εκπνεύσει χωρίς δίκη.

Η δικαιοσύνη είχε ήδη δώσει εντολή για την αποφυλάκισή του σε σχέση με δύο άλλες υποθέσεις τον Ιούλιο.

Ο πρώην κυβερνήτης θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους υπευθύνους της οικονομικής κατάρρευσης του Λιβάνου, την οποία η Παγκόσμια Τράπεζα χαρακτήρισε μια από τις χειρότερες της σύγχρονης ιστορίας. Ωστόσο ο ίδιος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του, δηλώνοντας ότι είναι «αποδιοπομπαίος τράγος».

Ο Σαλαμέ παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2023, επαναλαμβάνοντας ότι η περιουσία του προέρχεται από ιδιωτικές επενδύσεις και την προηγούμενη καριέρα του στην αμερικανική εταιρία Merrill Lynch.