Λίβανος: Ο υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε πρόσκληση του Ιράν για συνομιλίες στην Τεχεράνη

Μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο, ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χεζμπολάχ, σε συνδυασμό με την άνοδο του Ζοζέφ Αούν στην εξουσία και την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, το Ιράν έχασε κρίσιμους συμμάχους στην περιοχή.

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που απειλούν την σταθερότητα στο Λίβανο και παράλληλα βασική αξίωση του Ισραήλ και των ΗΠΑ για την βιωσιμότητα της εκεχειρίας, είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο η Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα, όμως την ίδια στιγμή η Βηρυτός δέχεται τεράστια πολιτική πίεση από τις ΗΠΑ και στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

«Όχι διμερείς συνομιλίες στην Τεχεράνη»

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, αρνήθηκε σήμερα (10.12.2025) πρόσκληση του ομολόγου του να μεταβεί στο Ιράν, το οποίο στηρίζει την ισλαμιστική Χεζμπολάχ και πρότεινε μια συνάντηση σε τρίτη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί είχε καλέσει τον Ράγκι να μεταβεί στην Τεχεράνη για να μιλήσουν για «τις διμερείς σχέσεις» όπως και τις «περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Απαντώντας στον Αραγτσί, ο Ράγκι δήλωσε ότι «δεν μπορούσα να δεχτώ την πρόσκλησή του να μεταβώ στην Τεχεράνη υπό τις παρούσες συνθήκες».

«Αυτό δεν σημαίνει άρνηση για την έναρξη διαλόγου, αλλά μάλλον ότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για αυτή την επίσκεψη», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Μάλιστα, πρότεινε στον Ιρανό ομόλογό του να συμφωνήσουν να συναντηθούν «σε τρίτη ουδέτερη χώρα», υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ιράν θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της «μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις κάθε χώρας».

Η Χεζμπολάχ ως «δούρειος ίππος» του Ιράν στον Λίβανο

Το Ιράν εξοπλίζει και χρηματοδοτεί την ισχυρή Χεζμπολάχ, η οποία πολέμησε με το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024.

Τον Αύγουστο, ο Λίβανος είχε δηλώσει σε έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, τον Αλί Λαριτζανί, που επισκεπτόταν τη Βηρυτό, την κατηγορηματική του άρνηση σε «οποιαδήποτε ανάμιξη» στις εσωτερικές του υποθέσεις, μετά τις επικρίσεις από την Τεχεράνη για την απόφαση της κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τακτικά τα ισραηλινά πλήγματα που τη στοχεθετούν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είχαν ζητήσει τον Νοέμβριο «εκδίκηση» για τη δολοφονία από το Ισραήλ στον Λίβανο του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι.