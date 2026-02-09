Λίβανος: Στους 9 οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου – Συνεχίζουν να αναζητούν στα συντρίμμια επιζώντες και θύματα

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση του μεγάλου κτιρίου, την Κυριακή (08.02.2026) στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο. Μέχρι στιγμής 9 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια ενώ διασώστες, αστυνομικοί και απλοί κάτοικοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους να σκάψουν στα μπάζα για να βρουν αγνοούμενους.

Πολλά ακίνητα στην Τρίπολη συνεχίζουν να θεωρούνται υψηλού κινδύνου μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τον Λίβανο τον Φεβρουάριο του 2023. Αυτό το δυστύχημα είναι το δεύτερο που γίνεται μέσα σε μερικές εβδομάδες. Το παλιό κτίριο, βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων γειτονικών ακινήτων προληπτικά, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Ιμάντ Χαρίς δήλωσε στον Τύπο ότι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 6 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο από το σοκαριστικό δυστύχημα στην Τρίπολη.

Το κτίριο είχε 2 τμήματα, 6 διαμερισμάτων το καθένα, και κάπου 22 άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό όταν κατέρρευσε, διευκρίνισε.

Μέσα στη νύχτα, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να εργάζονταν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, σταθμευμένα σε μικρή απόσταση για να παραλάβουν τους τραυματίες.

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή» εξαιτίας του ότι πολλά κτίριά της συνεχίζουν να μην είναι ασφαλή, ανέφερε ο δήμαρχος Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε και σε όσους ενοίκους γειτονικών κτιρίων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

WARNING : DISTURBING VISUALS

A building in #Tripoli, northern #Lebanon, collapsed, trapping residents inside.

Rescue operations are underway, and the number of people currently believed to be beneath the debris remains unknown.

(Video courtesy :X) pic.twitter.com/jIrMLQBY6I — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) February 9, 2026

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο σε δική του ανακοίνωση για «καταστροφή» που απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

Lebanon Tragedy: 5 Dead in Tripoli Collapse

A residential building in Tripoli collapsed on Sunday, killing five and leaving dozens trapped. This is the second such incident in northern Lebanon this month. pic.twitter.com/5c0Kwm1WeK — krexirl (@krexirl) February 9, 2026

Στα τέλη Ιανουαρίου άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, προκαλώντας θανάτους.

Στον Λίβανο υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτίρια. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους σε κτίρια χωρίς άδεια. Το 2024, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτίρια στην Τρίπολη έναν χρόνο και πλέον μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε πάνω απ’ όλα την Τουρκία και τη Συρία.

Σημείωνε τότε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερούσε «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια» και καλούσε τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτιρίων σε όλη τη χώρα».