Λίβανος: Έξι νεκροί μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Τρίπολη – Αναφορές για 7 τραυματίες και αγνοούμενους στα ερείπια

Ο Λιβανέζος πρόεδρος ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης και την παροχή καταφυγίου σε κατοίκους μέσα και γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν όταν δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου, ενώ περισσότεροι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Τρίπολης, Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, δεν ανέφερε πόσα άτομα ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπάνε της βόρειας πόλης. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας του Λιβάνου δήλωσε ότι στα κτίρια που κατέρρευσαν διέμεναν 22 άτομα.

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής ανασύρει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται ο κρατήρας που άφησε το κτίριο που κατέρρευσε.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες από την κατάρρευση θα λάβουν θεραπεία με έξοδα του κράτους.

Αφού ενημερώθηκε για τις εξελίξεις του συμβάντος, ο Λιβανέζος πρόεδρος Joseph Aoun ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης και την παροχή καταφυγίου σε όσους ζουν μέσα και γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε.

Η Τρίπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, έχει υποστεί πρόσφατα μια σειρά από καταρρεύσεις κτιρίων. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν προηγουμένως ότι 105 κτίρια στην πόλη απαιτούν άμεση εκκένωση λόγω δομικού κινδύνου, ενώ περίπου 700 άλλα χρειάζονται επείγουσα παρέμβαση για να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους.

