Λίβανος: «Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει» λέει ο δημοσιογράφος του Russia Today μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του

Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση για βομβαρδισμό λέει ο δημοσιογράφος του Russia Today Στιβ Σουίνι μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του την ώρα της live μετάδοσης από τον Λίβανο.

«Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει με στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την ώρα που κάλυπτα δημοσιογραφικά τις επιθέσεις σε γέφυρες και τον αναγκαστικό εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων – μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη Νάκμπα» ανέφερε σε βίντεό του ο δημοσιογράφος με εμφανή τα τραύματά του από τον βομβαρδισμό.

«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα ούτε ενημερώθηκε ο λιβανέζικος στρατός, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να κινηματογραφούμε. Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν και αναδεικνύουν τα εγκλήματα πολέμου τους» συνεχίζει στο βίντεό του ο δημοσιογράφος του Russia Today.

«Είναι οι δυτικές δυνάμεις που παρέχουν πολιτική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, εξοπλίζοντάς το πλήρως για να πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση εδώ στον Λίβανο. Δεν είναι απλώς συνεργοί, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι το σημερινό χτύπημα θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος» καταλήγει ο επικεφαλής του γραφείου του RT στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Russia Today p Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, την ώρα που ο δημοσιογράφος μεταφέρει το ρεπορτάζ σε έναν κατεστραμμένο δρόμο στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου, ένας πύραυλος πέφτει ακριβώς από πίσω του δημιουργώντας μία ισχυρή έκρηξη και ο Ρώσος ρεπόρτερ να τρέχει για να σωθεί.