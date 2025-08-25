Λιβύη: Ο Χάφταρ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών – Συζήτησαν για το μεταναστευτικό

Οι σχέσεις της Τουρκίας και του καθεστώτος Χαλίφα Χάφταρ στην ανατολική Λιβύη «αναθερμαίνονται» με ταχύτατους ρυθμούς, με έναν από τους πιο υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους, τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν, να επισκέπτεται την Βεγγάζη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από την Λιβύη, ο Ιμπραήμ Καλίν συζήτησε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ θέματα διμερούς συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, με κυριότερο την παράνομη μετανάστευση, αλλά και για τους τρόπους ενίσχυσης τις διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Όπως δήλωσαν πηγές πληροφόρησης από την Βεγγάζη, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ Βεγγάζης και Άγκυρας, «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα».

#BREAKING

Libyan Army General Khalifa Haftar meets Turkish Head of Intelligence Service Ibrahim Kalin in Benghazi

Επίσης, άλλη μια ενδεικτική κίνηση είναι η επίσκεψη της κορβέτας TCG Kinaliada του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για να συζητηθούν οι κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο του στόχου «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός».

Το τουρκικό πλοίο επισκέφθηκε και ο γιός του Χαλίφα Χάφταρ, στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ, διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA).

TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askerî heyetleri toplantı gerçekleştirdi.



Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara… pic.twitter.com/CTkIDG2cpM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαντάμ Χάφταρ είχε επισκεφθεί την Άγκυρα τον Απρίλιο του 2025 και συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Κατά την επίσκεψή του στο πλοίο, ο γιος του Χάφταρ πραγματοποίησε συνάντηση με Τούρκους αξιωματούχους όπου συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της στρατιωτικής και ναυτικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.



TCG Kınalıada, Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri bağlısı karakol botları ve TCB-59 helikopterimizle PASSEX ve PHOTEX eğitimleri icra etti.

TCG Kınalıada conducted PASSEX and PHOTEX exercises together…



TCG Kınalıada conducted PASSEX and PHOTEX exercises together… pic.twitter.com/5BdTJg3IZk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2025

Όλες αυτές οι εξελίξεις μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν στην Αθήνα, καθώς το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, που ελέγχει ο Χάφταρ, σε λίγες ημέρες θα ψηφίσει για το αν θα επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, που θα επιτρέψει στην Άγκυρα να ξεκινήσει έρευνες υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.