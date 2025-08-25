Κόσμος

Λιβύη: Ο Χάφταρ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών – Συζήτησαν για το μεταναστευτικό

Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ Βεγγάζης και Άγκυρας, «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα»
Ο Χαλίφα Χάφταρ με τον Ιμπραήμ Καλίν
Ο Χαλίφα Χάφταρ (δεξιά) με τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν (αριστερά) στην Βεγγάζη / Φωτογραφία LNA

Οι σχέσεις της Τουρκίας και του καθεστώτος Χαλίφα Χάφταρ στην ανατολική Λιβύη «αναθερμαίνονται» με ταχύτατους ρυθμούς, με έναν από τους πιο υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους, τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν, να επισκέπτεται την Βεγγάζη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από την Λιβύη, ο Ιμπραήμ Καλίν συζήτησε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ θέματα διμερούς συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, με κυριότερο την παράνομη μετανάστευση, αλλά και για τους τρόπους ενίσχυσης τις διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Όπως δήλωσαν πηγές πληροφόρησης από την Βεγγάζη, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ Βεγγάζης και Άγκυρας, «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα».

Επίσης, άλλη μια ενδεικτική κίνηση είναι η επίσκεψη της κορβέτας TCG Kinaliada του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για να συζητηθούν οι κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο του στόχου «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός».

Το τουρκικό πλοίο επισκέφθηκε και ο γιός του Χαλίφα Χάφταρ, στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ, διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA).

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαντάμ Χάφταρ είχε επισκεφθεί την Άγκυρα τον Απρίλιο του 2025 και συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Κατά την επίσκεψή του στο πλοίο, ο γιος του Χάφταρ πραγματοποίησε συνάντηση με Τούρκους αξιωματούχους όπου συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της στρατιωτικής και ναυτικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν στην Αθήνα, καθώς το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, που ελέγχει ο Χάφταρ, σε λίγες ημέρες θα ψηφίσει για το αν θα επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, που θα επιτρέψει στην Άγκυρα να ξεκινήσει έρευνες υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Κόσμος
