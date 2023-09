Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με τους νεκρούς από τις πλημμύρες που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Λιβύη.

Περισσότερα από 1.000 πτώματα έχουν περισυλλεγεί στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης που επλήγη από πλημμύρες, δήλωσε σήμερα υπουργός της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός.

Το βράδυ της Δευτέρας οι αναφορές έκαναν λόγο για 2.000 νεκρούς, ενώ την Τρίτη μιλούσαν για 150.

«Επέστρεψα από την Ντέρνα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πτώματα κείτονται παντού – στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης.

«Ο αριθμός των πτωμάτων που περισυνελέγησαν στην Ντέρνα είναι μεγαλύτερος από 1.000», δήλωσε, προσθέτοντας πως περιμένει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι «πραγματικά, πραγματικά μεγάλος». «Δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανισθεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει».

Images from the can market that happened in #Libya due to cell damage… #إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث pic.twitter.com/zKHxZSmKwu

Another natural disaster strikes in North Africa, violent storms destroy dams causing mass flooding in Libya 🇱🇾 💔



Some 2000 people feared drowned.



Thoughts and prayers for this great people and their damaged nation. #Libya #LibyaFloods pic.twitter.com/GnXnz730fx