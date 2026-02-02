Κόσμος

Λιβύη: Συγκρούσεις των δυνάμεων του Χάφταρ με ενόπλους στα σύνορα με τον Νίγηρα – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν ταυτόχρονα τρεις επιθέσεις σε ισάριθμα μεθοριακά φυλάκια
Χαλίφα Χάφταρ
Χαλίφα Χάφταρ / Eurokinissi

Τρεις στρατιώτες, μέλη των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι αιχμαλωτίστηκαν, σε συγκρούσεις με ομάδες ενόπλων στη νότια Λιβύη, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ (LNA) που ελέγχουν μεγάλο μέρος στην νότια Λιβύη, κατήγγειλαν μια «θρασύδειλη επίθεση από παράνομους μισθοφόρους και συμμορίες τρομοκρατών» στα σύνορα με τον Νίγηρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν ταυτόχρονα τρεις επιθέσεις σε ισάριθμα μεθοριακά φυλάκια: στο Ουάντι αλ Τουμ (Τούμο), στα σύνορα με τον Νίγηρα, στο Ουάντι Αμπουγράρα και σε ένα άλλο, κοντά στη διάβαση Σαλβαδόρ, μια ζώνη στρατηγικής σημασίας στο τριεθνές Λιβύης-Νίγηρα-Αλγερίας.
Αυτού του είδους οι επιθέσεις συμβαίνουν τακτικά στη μεθόριο και συνήθως απωθούνται από τις δυνάμεις του Χάφταρ.

Πολλοί άλλοι μαχητές «τραυματίστηκαν και ορισμένοι αιχμαλωτίστηκαν», προστίθεται στην ανακοίνωση που ανάρτησε στο Facebook η διοίκηση του LNA, δηλώνοντας αποφασισμένη «να τους απελευθερώσει από τις συμμορίες που διέφυγαν προς τον Νίγηρα».

Το Σάββατο μια ομάδα ανδρών με στρατιωτικές στολές και όπλα δήλωναν «μαχητές και επαναστάτες του νότου» και ανακοίνωσαν ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη συνοριακή διάβαση Αλ Τουμ.

Κατήγγειλαν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, τις ελλείψεις καυσίμων και υπηρεσιών και κατηγόρησαν τις δυνάμεις του Χάφταρ ότι «λεηλατούν» τους πόρους της περιοχής.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 η Λιβύη αγωνίζεται να ξαναβρεί τη σταθερότητα και την ενότητά της. Δύο διαφορετικές κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) στην Τρίπολη, με πρωθυπουργό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, και εκείνη της Βεγγάζης, που ελέγχεται από τον Χάφταρ και τους γιους του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
128
106
106
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πάνω από δεκατρείς οι νεκροί στην Νέα Υόρκη λόγω του πολικού ψύχους - «Οι περισσότεροι υπέστησαν υποθερμία» λέει ο Μαμντάνι
Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανση
Πεζοί περπατούν σε έναν χιονισμένο δρόμο, καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα εξαπλώνεται στη Νέα Υόρκη
Ο Στάρμερ ζητά την απομάκρυνση του Βρετανού πρώην υπουργού Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων λόγω της επαφής του με τον Επστάιν
Το 2009 ο Μάντελσον πρότεινε στον Επστάιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους των τραπεζιτών
Peter Mandelson
Αλληλογραφία του Τζέφρι Επστάιν με την Αριάν ντε Ρότσιλντ μετά το δημοψήφισμα για τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα – «Την έχουν πραγματικά γ@@@@@ι»
Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να καρατομίσει τον Γιάνη Βαρουφάκη σχολιάστηκε από τον Τζέφρι Επστάιν και την Αριάν ντε Ρότσιλντ
A document that was included in the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files is photographed Sunday, Feb. 1, 2026, shows the report when Epstein was taken into custody on July 6, 2019. 5
Το Grok συνεχίζει να δημιουργεί AI σεξουαλικές φωτογραφίες πραγματικών προσώπων και παιδιών – Η απάντηση του X και η αντίδραση του Έλον Μασκ
Το Grok έχει δημιουργήσει εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες σε διάστημα 11 ημερών. Αυτό περιλαμβάνει πολλά μη συναινετικά deepfakes πραγματικών προσώπων και πάνω από 23.000 σεξουαλικές εικόνες παιδιών
Grok
Newsit logo
Newsit logo