Λιβύη: Βίντεο με αλυσοδεμένο βουλευτή που εξαφανίστηκε πριν 1 χρόνο – Υπέστη βασανιστήρια στη φυλακή

Ένα σοκαριστικό βίντεο αναζωπύρωσε την υπόθεση του κρατούμενου βουλευτή, Ιμπραήμ αλ-Ντέρσι, από τη Λιβύη, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 16 Μαΐου 2024 μετά από μια εκδήλωση για την επέτειο της 10ης επετείου της Επιχείρησης Αξιοπρέπειας του Χάφταρ στη Βεγγάζη.

Ο Ιμπραήμ αλ-Ντέρσι ήταν εξέχον μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από τη φυλή Ντέρσα στην ανατολική Λιβύη, η οποία υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λιβύης (LAAF) του Χαλίφα Χάφταρ από την ίδρυσή τους. Αναφορές ανέφεραν ότι μια ένοπλη ομάδα απήγαγε τον βουλευτή οδηγώντας τον προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι ανατολικές αρχές δεν προέβησαν σε καμία επίσημη ανακοίνωση για το ποιος ήταν υπεύθυνος της αρπαγής.

Μόλις μια εβδομάδα πριν από την απαγωγή του, έκανε μια δημόσια ανακοίνωση επικρίνοντας τις αρχές της περιοχής και την κατάσταση στην ανατολική Λιβύη, γεγονός που έκανε τους παρατηρητές να υποψιάζονται ότι στην πραγματικότητα απήχθη από δυνάμεις πιστές στην LAAF.

Παρά τις συνεχιζόμενες έρευνες των ανατολικών αρχών, τα ίχνη του παραμένουν άγνωστα.

Στις 5 Μαΐου κυκλοφόρησαν ανησυχητικά βίντεο και εικόνες, των οποίων η αυθεντικότητα αμφισβητείται, τα οποία φαινόταν να δείχνουν τον αλ-Ντέρσι γυμνό, αλυσοδεμένο από τον λαιμό, να παρακαλεί τον Χαλίφα Χαφτάρ και τον γιο του Σαντάμ Χαφτάρ για την απελευθέρωσή του.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Ενότητας του Έθνους (GNU) καταδίκασε άμεσα το «ταπεινωτικό και σοκαριστικό» βίντεο και απαίτησε επείγουσα διεθνή έρευνα. Το Προεδρικό Συμβούλιο ζήτησε επίσης μια διαφανή κοινή διεθνή-εθνική έρευνα για την «βίαια εξαφάνιση του βουλευτή εδώ και ένα χρόνο».

Δείτε εδώ φωτογραφίες του βουλευτή.

Η οικογένεια του Αλ-Ντέρσι επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των εικόνων με βάση τα διακριτικά σημάδια στο σώμα του και αρνήθηκε κατηγορηματικά τυχόν ισχυρισμούς ότι κατασκευάστηκαν με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της για το βίντεο, ζητώντας ανάλυση ψηφιακής εγκληματολογίας από τον ΟΗΕ και κάλεσε τις λιβυκές αρχές να επισπεύσουν μια ανεξάρτητη έρευνα για την εξαφάνιση και τα φερόμενα βασανιστήρια του al-Dersi.

Ένα κοινό ανακοινωθέν των πρεσβειών της ΕΕ και των κρατών μελών καταδίκασε την «απάνθρωπη κράτηση» ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απαίτησε: Άμεση έρευνα, ασφαλή επιστροφή του και απονομή δικαιοσύνης προς τους υπεύθυνους.

Αντιθέτως, οι ανατολικές αρχές — και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας με επικεφαλής τον Αντιστράτηγο Οσάμα αλ-Ντέρσι — ισχυρίστηκαν ότι η τεχνική ομάδα της είχε καταλήξει οριστικά στο συμπέρασμα ότι το βίντεο και οι εικόνες είναι «εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από τεχνητή νοημοσύνη».

Η υπηρεσία UNSMIL κατηγόρησε επίσης τον πρωθυπουργό του GNU Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα και τον υπουργό Επικρατείας Επικοινωνίας και Πολιτικών Υποθέσεων, Γουαλίντ αλ-Λάφι, για «κατασκευασμένη διαρροή».

UNSMIL acknowledges the briefing of the International Criminal Court to the Security Council yesterday on the authenticity of a video depicting member of the House of Representatives, Mr. Ibrahim Al Dersi, in chains with signs of torture. The Mission reiterates the importance of… pic.twitter.com/V76wlDbgBG