Γεγονός στις ΗΠΑ το πρώτο διαβατήριο με ένδειξη Χ στην επιλογή φύλου. Παραλήφθηκε από Αμερικανό πολίτη, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η 27η Οκτωβρίου 2021 περνά στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς οι αρχές της χώρας παρέδωσαν το πρώτο διαβατήριο που φέρει την ένδειξη Χ στην επιλογή του φύλου, σε ένα άτομο το οποίο δηλώνει ότι δεν καλύπτεται από τους «παραδοσιακούς» χαρακτηρισμούς «άρρεν» και «θήλυ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «πρόσθεσε την επιλογή Χ για τα μεσοφυλικά άτομα» και ευρύτερα για όσους δεν αυτοπροσδιορίζονται με βάση τα κριτήρια φύλου τα οποία προτείνονταν μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις.

Η προσθήκη αυτή ήταν μια προεκλογική υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Από τις αρχές του 2022 όσοι ζητούν να εκδώσουν διαβατήριο θα μπορούν να κάνουν αυτήν την επιλογή, διευκρίνισε ο Πράις, επαναλαμβάνοντας ότι η αμερικανική διπλωματία δεσμεύεται «να προωθήσει την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ισότητα» όλων των ανθρώπων.

Τουλάχιστον άλλες έντεκα χώρες, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Ινδία και το Πακιστάν, προτείνουν την επιλογή «Χ» ή «άλλο» στα διαβατήριά τους, σύμφωνα με την οργάνωση Employers Network for Equality and Inclusion, που εδρεύει στο Λονδίνο.

the U.S. has issued its first X gender passport, in step toward broader availability of non-binary passports: https://t.co/V18WGTqNlK