Λονδίνο: Άνδρας έκλεψε τσάντα και ανακάλυψε πως μέσα είχε θησαυρό 2,5 εκατ. ευρώ – Τα πολύτιμα αντικείμενα παραμένουν άφαντα

Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο, όταν ένας 29χρονος άνδρας έκλεψε από παμπ στο Σόχο μια επώνυμη τσάντα χωρίς να γνωρίζει πως μέσα της βρισκόταν ένας πραγματικός θησαυρός αξίας σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο αλγερινός Ενζο Κοντιτσέλο άρπαξε την τσάντα της Ρόζι Ντόσον, στελέχους της εταιρείας Craft Irish Whiskey, έξω από παμπ στο Λονδίνο, τη στιγμή που εκείνη χαιρετούσε μία φίλη της. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον δράστη να επιχειρεί αρχικά να κλέψει άλλη τσάντα μέσα στο κατάστημα, πριν βγει έξω και αρπάξει την Givenchy τσάντα που είχε μείνει στο πάτωμα.

Μέσα στην τσάντα, πέρα από προσωπικά αντικείμενα, υπήρχε ένα σπάνιο αυγό Fabergé και ένα πολυτελές ρολόι του ίδιου οίκου, αντικείμενα που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα σε επαγγελματική εκδήλωση και αποτελούσαν μέρος συλλεκτικού σετ. Η συνολική αξία τους εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία τα χαρακτήριζε ως μέρος του «ακριβότερου μπουκαλιού ουίσκι που έχει πουληθεί ποτέ», αναφέρει η Daily Mail.

Στην τσάντα υπήρχαν επίσης λάπτοπ αξίας περίπου 1.850 ευρώ, ακουστικά, τραπεζικές κάρτες, καλλυντικά, μετρητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Ο 29χρονος χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας λίγο μετά την κλοπή για να αγοράσει ποτό και τσιγάρα από κοντινά καταστήματα. Ωστόσο, όπως υποστήριξε αργότερα ο δικηγόρος του, δεν είχε «καμία απολύτως ιδέα» για την πραγματική αξία των αντικειμένων που είχε στα χέρια του.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, ο δράστης φέρεται να έδωσε την τσάντα σε άλλο άτομο με αντάλλαγμα ναρκωτικά, καθώς εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εθισμού στην κοκαΐνη. Όπως δήλωσε η υπεράσπισή του, σήμερα είναι καθαρός εδώ και οκτώ μήνες.

Παρά τις έρευνες της αστυνομίας, το αυγό και το ρολόι παραμένουν εξαφανισμένα από τον Νοέμβριο του 2024 και δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Κοντιτσέλο σε 27 μήνες φυλάκιση για την κλοπή, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή για απάτη λόγω της χρήσης των τραπεζικών καρτών.

Η δικαστής τόνισε πως, αν και ο κατηγορούμενος φαίνεται να ενήργησε ευκαιριακά χωρίς να γνωρίζει τι έκλεβε, η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο σοκ στο θύμα, το οποίο, όπως ανέφερε, ζούσε για μήνες υπό έντονο άγχος και πίεση μετά την κλοπή.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα πανάκριβα κοσμήματα και απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την τύχη τους να επικοινωνήσει με την αστυνομία.