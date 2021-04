Απίστευτες εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν το Σάββατο (17/4) έξω από το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χωρίς μάσκες και αποστάσεις, μπλοκάροντας έναν δρόμο και αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα βρετανικά ΜΜΕ δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους – κυρίως νέους – να έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα Harrods σε ομάδες περισσότερων από έξι ατόμων, να πίνουν και να συνωστίζονται στο σημείο. Όπως φαίνεται και στα βίντεο, σχεδόν κανείς τους δεν τηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις ή φορά μάσκα.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα στην Βρετανία άνοιξαν καταστήματα, κομμωτήρια, γυμναστήρια και κήποι τον παμπ, με τους κατοίκους του Λονδίνου και άλλων πόλεων της Αγγλίας να απολαμβάνουν ένα ποτό μετά από τέσσερις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ένα παρόμοιο περιστατικό έξω από τα Harrods είχε σημειωθεί και τον περσινό Δεκέμβριο, όταν τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν. Τότε ένα τεράστιο πλήθος είχε επιχειρήσει να μπει μέσα στο κατάστημα.

