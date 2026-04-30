Λονδίνο: Έκλεισε ο σταθμός Farringdon λόγω «έκτακτου περιστατικού» – Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο διακρίνονται δεκάδες ασθενοφόρα
Στιγμιότυπο από βίντεο έξω από το Farrigdon
Εκτός λειτουργίας τέθηκε εκτάκτως ο σταθμός Farringdon στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη «σοβαρό περιστατικό», σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, κανένας συρμός δεν πραγματοποιεί στάση στον συγκεκριμένο σταθμό του Λονδίνου και προς τις δύο κατευθύνσεις, μέχρι νεωτέρας.

Σε ανακοίνωσή της, η Thameslink ανέφερε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται περιστατικό στον σταθμό Farringdon», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος.

 

Το κλείσιμο του σταθμού επιβεβαίωσε και η National Rail.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στο σημείο, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν παρουσία ένοπλων αστυνομικών στον χώρο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του περιστατικού.

