Λονδίνο: Έκλεισε ο σταθμός Farringdon λόγω «έκτακτου περιστατικού» – Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο

Εκτός λειτουργίας τέθηκε εκτάκτως ο σταθμός Farringdon στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη «σοβαρό περιστατικό», σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, κανένας συρμός δεν πραγματοποιεί στάση στον συγκεκριμένο σταθμό του Λονδίνου και προς τις δύο κατευθύνσεις, μέχρι νεωτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή της, η Thameslink ανέφερε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται περιστατικό στον σταθμό Farringdon», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος.

Farringdon right now pic.twitter.com/iL65epjnj4 — Yoshi Babaganoush (@minted_i) April 30, 2026

Το κλείσιμο του σταθμού επιβεβαίωσε και η National Rail.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στο σημείο, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν παρουσία ένοπλων αστυνομικών στον χώρο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του περιστατικού.