Λονδίνο: Συναγερμός για διαρροή χημικής ουσίας σε κεντρικό εμπορικό δρόμο!

Όπως μετέδωσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής μίας επιβλαβούς ουσίας στην Μπρόμπτον Ρόουντ, έναν κεντρικό εμπορικό δρόμο στο Λονδίνο, όπου βρίσκονται πολλά γνωστά πολυκαταστήματα, όπως τα Harrods και Harvey Nichols.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Κάποιο από αυτά μετέφερε έναν άνθρωπος σε νοσοκομείο.

Η περιοχή είχε αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους, μέχρι να καθοριστεί τι είδους ήταν αυτή η χημική ουσία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει το επεισόδιο αυτό ως σχετιζόμενο με τρομοκρατική ενέργεια.

BREAKING Police swoop on 'chemical incident' outside Harrods in London https://t.co/RloRH0xIeh pic.twitter.com/d1kAFb26x1

Λίγη ώρα αργότερα η κυκλοφορία επιτράπηκε και πάλι στην περιοχή της Μπρόμπτον Ρόουντ που είχε αποκλειστεί, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων, στο σημείο εστάλη πλήρωμα εκπαιδευμένο στη διαχείριση επικίνδυνων υλικών.

Major London street outside Harrods on lockdown after 'chemical spillage' https://t.co/xph5wA8Rdo pic.twitter.com/pYOjyOjqCy

Στις 4 Μαρτίου 2018, ο Σεργκέι Βικτορόβιτς Σκριπάλ, πρώην αξιωματικός της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και διπλός πράκτορας για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000, και η κόρη του Γιούλια, που τον επισκέφθηκε από τη Μόσχα, δηλητηριάστηκαν με το νευροδραστικό φάρμακο “Νοβίτσοκ” στο Λονδίνο.

"Why use a chemical weapon that makes it definitely look as though Russia is behind this? There's many simpler and easier ways of killing someone."

Ex-mayor of London @ken4london discusses the poisoning of ex-double agent Sergey Skripal. pic.twitter.com/HRbYT3hzW5

— RT UK (@RTUKnews) March 14, 2018