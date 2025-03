Λονδίνο: Βαν έπεσε πάνω σε πεζούς – Μία νεκρή, δυο τραυματίες

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο κέντρο του Λονδίνου όταν ένα βαν έπεσε πάνω σε πεζούς με συνέπεια να επικρατήσει πανικός.

Εκτός από τη γυναίκα που υπέκευψε στα τραύματά της, δύο ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί από το βαν που έπεσε πάνω τους στο κέντρο του Λονδίνου και συγκεκριμένα έξω από το King’s College.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένα άτομο δίνει μάχη για τη ζωή του αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και ένα άλλο υπέστη ελαφρά τραύματα. Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν 20 ετών.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 26χρονος οδηγός ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Two people have reportedly been injured after a van crashed into a crowd outside Bush House on The Strand in London. The emergency services were alerted after reports of a collision. The incident is not terror-related, the police told Metro. #news #london #breakingnews #strand… pic.twitter.com/lYCWtLaN6j
March 18, 2025

It seems a van has been driven into a crowd of people at King’s College in the Aldwych in Central London.



No reports of injuries but people are being treated by paramedics. pic.twitter.com/MrNFKJ718B — David Atherton (@DaveAtherton20) March 18, 2025

Εκπρόσωπος της Met Police δήλωσε: «Η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου και ασχολείται με μια σύγκρουση κοντά στο The Strand, WC2. Οι αξιωματικοί κλήθηκαν στις 11.41 π.μ. την Τρίτη 18 Μαρτίου μετά από σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν ένα βαν και πεζοί. Τρεις πεζοί υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ μια γυναίκα γύρω στα είκοσι δυστυχώς πέθανε επί τόπου.

A person has driven a van into a large crowd of people near King’s College in Central London.



An army of rescue-services have arrived on the scene. pic.twitter.com/ESFFd54TBo — Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2025

Δύο πεζοί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ο ένας έχει τραύματα που ενδεχομένως απειλούν τη ζωή του και ο άλλος είναι ελαφρά τραυματίας. Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 26χρονος συνελήφθη στο σημείο του ατυχήματος ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατικό χτύπημα.