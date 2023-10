Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης και στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του στρατού του Ισραήλ και των ισλαμιστών, με τις ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι επιτέθηκαν σε 600 στόχους τρομοκρατών και τα διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι σκοτώθηκε ηγετικό στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σήμερα (30.10.2023) στην 24η ημέρα του, με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να ανακοινώνει ότι επιτέθηκαν σε 600 στόχους ενώ δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα μπήκαν στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μπήκαν στη Τζενίν με πάνω από 100 στρατιωτικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και 2 μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου ενώ περικύκλωσαν και περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

Όπως αναφέρει το WAFA, τρεις είναι οι νεκροί από τα ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, ο ένας εκ των οποίων είναι και ηγετικό στέλεχος των ισλαμιστών, ο Wiam Hanoun, γνωστός ως ο ιδρυτής της Ταξιαρχίας Τζενίν, του βραχίονα της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Weam Al-Hanoun, one of the first founders of the Jenin Brigade with martyr Jamil Al-Amouri, has ascended to martyrdom after being shot by the IOF during the ongoing clashes in Jenin. pic.twitter.com/oGZfE2McbQ — O media (@OneUmmahTR) October 30, 2023

Ντοκουμέντα που κυκλοφορούν στα social media αποκαλύπτουν ότι οι στρατιώτες του Ισραήλ συνέχισαν να επιχειρούν και με το πρώτο φως της ημέρας. Παράλληλα, οι IDF και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν.

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy — upuknews (@upuknews1) October 30, 2023

قوات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير واسعة في جنين. pic.twitter.com/MohGcwv9YG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν «δεκάδες» μαχητές στη διάρκεια επιχειρήσεων χθες Κυριακή το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

כוחות צה"ל ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה; במהלך הלילה חיסלו הכוחות מחבלי חמאס והשמידו תשתיות טרור ומתחמים צבאיים.



צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה >> pic.twitter.com/kl2FfAvhxl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight:



🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it.



🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and… — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν κλειστεί σε κτίρια και σήραγγες και οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν». Ένα μαχητικό αεροσκάφος στοχοθέτησε κτίριο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν «περισσότεροι από 20 τρομοκράτες της Χαμάς».

צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה.



בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים. pic.twitter.com/1sNuI7WxPe — Israeli Air Force (@IAFsite) October 30, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκκένωση του μεγαλύτερου νοσοκομείου Αλ Κουντς, καθώς θεωρεί ότι κάτω από αυτό βρίσκεται υπόγειο στρατηγείο της Χαμάς. Άραβες δημοσιογράφοι λένε ότι τη νύχτα χτυπήθηκαν από αέρος και με πυρά πυροβολικού στόχοι σε απόσταση αναπνοής από αυτό, όπως και κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Τμήματα του νοσοκομείου Αλ Κουντς έχουν υποστεί ζημιές και ασθενείς.

Οι Ισραηλινοί έχουν ζητήσει έξι φορές να εκκενωθεί και πλέον ζητούν να γίνει επειγόντως. Σε ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία τονίζοντας πως δεν μπορούν να απομακρυνθούν οι ασθενείς και ο ΟΗΕ επανέλαβε την έκκληση για κατάπαυση του πυρός ώστε να τερματιστεί ο εφιάλτης για τον λαό της Γάζας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι άμαχοι που έχουν βρει καταφύγιο μόνο κοντά στο Αλ Κουντς εκτιμώνται σε 14.000.

Περισσότερα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εισέλθει στο παλαιστινιακό έδαφος, ενώ αεροσκάφη επιτέθηκαν σε περισσότερες από 450 θέσεις της Χαμάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα στο νοτο ανατολικά της Χαν Γιουνίς, κοντά στην ισραηλινή μεθόριο.

Φωτογραφίες: Reuters