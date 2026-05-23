Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της και ο σύντροφός της – Ανένδοτος ο εισαγγελέας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Πορτογαλία με «πρωταγωνίστρια» μια Γαλλίδα μητέρα 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τους δυο γιους της ηλικίας 4 και 5 ετών σε ένα δάσος αφού πρώτα τους είχε δέσει τα μάτια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει σήμερα (23.05.2026) το Γαλλικό Πρακτορείο, η μητέρα έφθασε το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, στη νότια Πορτογαλία, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διακόπηκε χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης.

Τελικά τόσο η η μητέρα όσο και ο σύντροφός της τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, καθώς στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, ο ανακριτής οποίος άκουσε τις απολογίες τους αποφάσισε την «προφυλάκιση των δύο, για τα εγκλήματα της επιβαρυμένης επίθεσης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης».

Μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, η γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ο άνδρας ηλικίας 55 ετών αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προφυλακιστούν για φερόμενες πράξεις κακοποίησης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης.

Abandonnés au Portugal : deux enfants de trois et cinq ans retrouvés sur une route. Ils ont été confiés aux services de l’ambassade de France. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. #JT20h pic.twitter.com/R3bvSpNsNh — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 21, 2026

Έπειτα από τη σύλληψή του την Πέμπτη (21.05.2026) από τις πορτογαλικές αρχές, το ζευγάρι οδηγήθηκε χθες ενώπιον ενός ανακριτή του δικαστηρίου του Σετούμπαλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χλμ νότια της Λισαβόνας, σε κοντινή απόσταση από την περιοχή όπου τα αγοράκια εντοπίστηκαν από έναν οδηγό το βράδυ της Τρίτης, ενώ έκλαιγαν και κάθονταν στην άκρη ενός δρόμου.

Την Παρασκευή (22.05.2026), λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά την αποχώρησή τους με ένα αστυνομικό βαν, ο Μαρκ Μπ. φώναξε «Πορτογαλία Αρμαγεδδών» απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους, είχε φωνάξει δύο φορές «Σας αγαπώ», την ώρα που η Μαρίν Ρ. σιγοτραγουδούσε μια μελωδία.

Σήμερα (23.05.2026) το πρωί, η αστυνομία φρόντισε να μην αποβιβαστούν από το βαν, μέχρι το όχημα να εισέλθει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου και να κλείσει η πόρτα.

Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσαν στη συνέχεια να τους δουν μέσα από ένα παράθυρο του κτιρίου.

Portugal : Marine Rousseau la mère indigne qui a abandonné ses enfants dans la forêt sort du fourgon de la GNR en chantant de l’opéra et son compagnon en criant « je vous aime » en français.

pic.twitter.com/abIvfZDjid — Nath-K (@KaanNathalie) May 22, 2026

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα παιδιά έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Τα δύο αδελφάκια ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, την ώρα που ο πατέρας τους είχε το δικαίωμα «περιορισμένων και υπό επίβλεψη» επισκέψεων, εξήγησαν οι πορτογαλικές αρχές.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου 2026, όταν ο πατέρας κατήγγειλε την εξαφάνισή τους.

Το προφίλ των γονιών

Όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωησς, η 42χρονο ονομαζεται Μαρίν Ρουσσώ ενώ ο 55χρονος σύντροφός της Μακρ Μπαλαμπρίγκα.

Σύμφωνα με την Le Parisien, ο 55χρονος πρώην αστυνομικός έχει καταδικαστεί το 2010 σε εννέα μηνες φυλάκιση με αναστολή για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της τότε συζύγου του, με την οποία έχουν αποκτήσει και ένα παιδί.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης επικαλείται μάλιστα και ψυχολογική αξιολόγηση στην οποία είχε υποβληθεί εκείνη την χρονική περίοδο ο Μαρκ Μπαραμπρίγκα, που τον περιέγραφε ως «υγιές άτομο» όμως ο ίδιος είχε περάσει μια μακρά περίοδο κατάθλιψης που τον οδήγησε στην παραίτηση από τη θέση του στην αστυνομία».

Από την άλλη πλευρά, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 42χρονη μητέρα εργαζόταν ιδιωτικά ως σεξολόγος ενώ τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα social media παρουσιαζόταν ως ειδική στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών που αναπτύχθηκαν κατά την παιδική ηλικία.