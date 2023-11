Σε νέα πλήγματα σε σχολείο και νοσοκομεία προχώρησε το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, στα οποία είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τα χτυπήματα αυτά στην Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ ήταν πολύνεκρα. Παράλληλα χθες, οι ισραηλινές αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον απολογισμό των θυμάτων της αιφνιδιαστικής επίθεσης στο ισραηλινό έδαφος που διέπραξε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, στους περίπου 1.200 νεκρούς.

Από τότε το Ισραήλ σφυροκοπά ακατάπαυστα τον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος είναι βυθισμένος σε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Η Χαμάς ανέφερε χθες πως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στο συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας, όπου το σύστημα υγείας έχει «γονατίσει», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η Χαμάς απέδωσε το πλήγμα στο Ισραήλ, όπως και ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο έφθασαν «περίπου πενήντα πτώματα εξαιτίας βομβαρδισμού το πρωί σε σχολείο» της πόλης που είχε υποδεχθεί εκατοντάδες εκτοπισμένους.

«Όλα τα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας μπήκαν στο στόχαστρο» του ισραηλινού στρατού, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός.

Medical staffs at al-Quds Hospital in Gaza perform surgery amidst a power blackout. pic.twitter.com/gfImRPodmm

Το ισραηλινό επιτελείο, που δεν σχολίασε τις δηλώσεις αυτές, ανέφερε το βράδυ προχθές Πέμπτη πως στρατιωτική μονάδα είχε αρχίσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση «πάρα πολύ κοντά» στο νοσοκομείο. Ανέφερε χθες πως «σκότωσε» ενόπλους της Χαμάς που «πυροβολούσαν από νοσοκομεία» στη Γάζα.

Footage for white phosphorus being used against residential areas adjacent to al-Shifa Hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/8PEKase1b1