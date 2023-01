Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λος Αντζελες μετά το μακελειό με τους 10 νεκρούς από πυροβολισμούς.

Ο ένοπλος που θεωρείται ύποπτος ότι σκότωσε δέκα άτομα στο Μόντερεϊ Παρκ, στα προάστια του Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου, έχει περικυκλωθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν σε απευθείας μετάδοση εικόνες από ελικόπτερο.

Ένα λευκό φορτηγάκι μέσα στο οποίο φέρεται να βρίσκεται ο ύποπτος έχει αποκλειστεί μπροστά και πίσω από τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας στην πόλη Τόρανς, νοτίως του Λος ‘Αντζελες, που απέχει λίγο πάνω από 40 χλμ. από το Μόντερεϊ Παρκ, την πόλη της οποίας η πλειονότητα των κατοίκων είναι ασιατικής καταγωγής, όπου σημειώθηκε η επίθεση με τους πυροβολισμούς σε αίθουσα χορού.

BREAKING: Two SWAT trucks in California have blockaded a white van believed to be connected to the Monterey Park shooting suspect, local media has reported. Los Angeles County Sheriff’s Department has also released images of the suspect. Latest: https://t.co/SUXkWXjb35 pic.twitter.com/2Tq3Abql8G

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media νωρίτερα έδειχναν τραυματίες σε φορεία να μεταφέρονται από τραυματιοφορείς σε ασθενοφόρα.

#BreakingNews Police say at least 9 people have been killed and multiple others wounded in a #shooting in Monterey Park of #LosAngeles. The incident took place near the site of an earlier Chinese New Year celebration. #montereypark pic.twitter.com/7YbN3HABFE