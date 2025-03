Λουκασένκο: Εξαιτίας του Τραμπ ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει τόσο επείγον»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, παραχώρησε συνέντευξη, που δημοσιεύτηκε σήμερα (05.03.2025) τονίζοντας ότι η Ρωσία και η χώρα επωφελούνται από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ τόσο απέναντι στην Ουκρανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνέντευξή του στον Μάριο Νάουφαλ, μια διαδικτυακή προσωπικότητα στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ, ο Λουκασένκο εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την προσέγγισή του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις Βρυξέλλες.

«Μόνο χάρη σε αυτή την κυβέρνηση το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου έχει γίνει τόσο επείγον», είπε ο Λουκασένκο, ο οποίος τον Ιανουάριο παρέτεινε την 31ετή κυριαρχία του στη χώρα έπειτα από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες δυτικές κυβερνήσεις απέρριψαν ως στημένες.

«Εμάς ωφελεί που ο Τραμπ έβαλε τον Ζελένσκι στη θέση του, θα πρέπει να το γνωρίζει», συνέχισε.

Belarus dictator Lukashenko: “I’m waiting for Trump, Zelensky, and Putin in Belarus for negotiations. We need to make a deal. Come if you want—it’s just 200 km from Kyiv. Half an hour by plane. We’ll sit down calmly, no noise, no shouting, and agree.” pic.twitter.com/Xvo3DNlv5I