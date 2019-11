Λύγισε η Βενετία από τις πλημμύρες – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη – Δραματική η κατάσταση

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πλέον η Βενετία μετά τις πλημμύρες που γονάτισαν την πόλη και την εμβληματική της εκκλησία του Αγίου Μάρκου με τους κατοίκους να είναι σε απόγνωση. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε περιέγραψε τις πλημμύρες ως χτύπημα στην καρδιά της χώρας.

Σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να αποφασιστούν έκτακτα μέτρα για να ανακουφιστούν οι κάτοικοι της πόλης. Επίσης, αποδεσμεύθηκαν κονδύλια για να ενισχυθεί ο δήμος καθώς μόνο η Βασιλική του Αγίου Μάρκου μετράει ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Rising sea level is causing #Venezia to sink quicker than estimated. #Venice Mayor confirmed this is this worst #flooding since 1966. #ClimateChange impacts each geography in different ways

It breaks my heart to see one of my favorite cities in this condition. #GlobalWarming

