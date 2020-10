Μ.Βρετανία: Λαθρεπιβάτες κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο της Αγγελικής Φράγκου

Ενα περίεργο περιστατικό αντιμετώπισε η βρετανική αστυνομία την Κυριακή στο δεξαμενόπλοιο Nave Andromeda συμφερόντων της Navios Maritime Acquisition της Αγγελικής Φράγκου την ώρα που έπλεε ανοικτά στις νότες ακτές του Νησιού έξω από το Isle of Wigh.

Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες και κάνουν λόγο ότι κάποιοι λαθρεπιβάτες φέρεται να ήρθαν στα χέρια με το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου, πήραν τον έλεγχο του χωρίς όμως να ξέρουν να κυβερνήσουν το πλοίο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ελικόπτερα που πέταξαν πάνω από το πλοίο για να αποκομίσουν μία καλύτερη εικόνα.

Πληροφορίες θέλουν να απαγορεύτηκε ο κατάπλους του δεξαμενόπλοιου στο λιμάνι του Σάουθάμπτον. Επίσης υπηρεσίες που παρακολουθούν και καταγράφουν τους πλόες των πλοίων κατέγραψαν ασυνήθιστα ζικ-ζακ από το “Nave Andromeda” στα ανοικτά των ακτών του Isle of Wight.

Some video of the ship Nave Andromeda at the center of the major incident off the Isle of Wight this evening @SkyNewsBreak @SkyNews @BBCBreaking @BBCNews @islandecho @iwightradio @iwcponline @itvnews @DailyMailUK @DailyMirror pic.twitter.com/4b9hsXqhqd

Οπως ανέφερε ο Τζον Τόμπσον, συνιδρυτής της Αmbrey εταιρείας παροχής συμβουλών και υπηρεσιών ασφάλειας στα πλοία και συνεργάζεται με τη Navios δήλωσε ότι το περιστατικό «σίγουρα δεν ήταν πειρατεία».

Ο Τόμπσον φέρεται να είπε στους Financial Times, ότι η εταιρεία του βοήθησε να φέρει τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, τη Navios Tanker Management, σε επαφή με τις κατάλληλες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως με τους συνοριοφύλακες, μετά την έξαρση του περιστατικού με τους λαθρεπιβάτες.

#HIJACK attempt: Tanker involved is the NAVE ANDROMEDA, Liberian-flag IMO 9580405, 75,000 DWT, owned in Greece. UK #Navy SBS Special Boat Service team has been activated, a UK Coast Guard helo is in the area. Scene is very near the UK’s biggest #naval base https://t.co/dxTZ4T4LFA pic.twitter.com/pbEdmYeJwO