Η Μαδαγασκάρη χτυπήθηκε με σφοδρότητα από φονική τροπική καταιγίδα, που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους και χιλάδες «εκτοπισμένους» από τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 21 αγνοούνται και περίπου 38.000 έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους στη Μαδαγασκάρη μετά το πέρασμα τροπικής καταιγίδας την περασμένη εβδομάδα από τα βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών.

Ο τελευταίος απολογισμός, την Παρασκευή, ανέφερε 22 νεκρούς, αλλά το τραγικό νούμερο ανεβαίνει συνέχεια και φαίνεται ότι θα φτάσει ακόμα παραπάνω.

Η κυβερνητική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης αναφέρει επίσης ότι 83.181 άνθρωποι επλήγησαν συνολικά από την καταιγίδα που σημειώθηκε σε αυτό το νησί στον Ινδικό Ωκεανό.

At least 16 people are dead, and 17 others are missing in Madagascar, following the landfall of Tropical Storm Cheneso and ensuing rain on the island

Tens of thousands homeless after Madagascar tropical storm

Η καταιγίδα της 19ης Ιανουαρίου, που ονομάστηκε Σενεσό, προκάλεσε πλημμύρες στη Μαδαγασκάρη, ενώ… κόπηκαν στη μέση δρόμοι που οδηγούν στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο.

The death toll from a tropical storm that hit northeastern #Madagascar last week has risen to 22, according to the government's disaster management office, which revised its earlier tally.

Tropical Storm Cheneso causing landfall leaves at least 16 people dead in Madagascar

Στη Νότια Αφρική, η περίοδος των τυφώνων εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και η Μαδαγασκάρη υφίσταται τακτικά καταστροφικές συνέπειες.