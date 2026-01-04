Μαδούρο: Η επιχείρηση «Absolute Resolve» και η κράτηση στη Νέα Υόρκη – Τα σχέδια Τραμπ για τη διακυβέρνηση και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, μεταφέρθηκε ξυπόλητος και με δεμένα μάτια, χέρια και πόδια, ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την επιτυχημένη, παράτολμη αλλά και αιματηρή επιχείρηση των ΗΠΑ στα εδάφη της Βενεζουέλας. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την σύλληψη του προέδρου της χώρας αλλά και της συζύγου του εξέφρασε την πρόθεσή του να «κυβερνήσει» ως τουλάχιστον τη «μετάβαση» της Βενεζουέλας, εκμεταλλεύοντας ταυτόχρονα τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, φρουρούμενος να φτάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο. Ο Νικολάς Μαδούρο, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, αναμένεται να βρεθεί σε δικαστήριο των ΗΠΑ για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ αυτών, ναρκοτρομοκρατία και κατοχή όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 63χρονος Νικολάς Μαδούρο και η 69χρονη σύζυγός του Σίλια Φλόρες, αιχμαλωτίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και προάστιά του, καθώς και αλλού και έπειτα από μήνες στρατιωτικής πίεσης και συγκέντρωσης δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Παρότι η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε επιτυχής από τον Ντόναλντ Τραμπ, που έβαλε στοίχημα με πολλούς κινδύνους, το μέλλον της χώρας των 30 εκατομμυρίων κατοίκων μοιάζει αβέβαιο.

«Θα κυβερνήσουμε τη χώρα ωσότου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μετάβαση ασφαλή, προσήκουσα και δίκαιη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα. Δεν εξήγησε πως θα προχωρήσει η Ουάσιγκτον. Στους δρόμους του Καράκας, δεν υπήρχε πλέον καμιά ένδειξη αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα επιτρέψει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να πάνε στη Βενεζουέλα για να εκμεταλλευθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της. Ακόμη, απείλησε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν «δεύτερη επίθεση, μεγαλύτερη», αν κρίνουν ότι χρειάζεται.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση που βαφτίστηκε «Absolute Resolve» («απόλυτη αποφασιστικότητα»).

Η «διακριτική, ακριβής» επιχείρηση έγινε τις ώρες του «μέγιστου σκότους» την 2η Ιανουαρίου και ακολούθησε «μήνες προετοιμασίας και εκπαίδευσης», ανέφερε ο πτέραρχος. Συμμετείχαν σε αυτή πάνω από 150 αεροσκάφη, είπε. Διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος Μαδούρο και η πρώτη κυρία Φλόρες παραδόθηκαν «χωρίς αντίσταση».

Ανέβαλε καθήκοντα η Ντέλσι Ροδρίγκες

Η Ουάσιγκτον ανέφερε πως ουδείς Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο απολογισμός των θυμάτων στην πλευρά της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιος. Αξιωματούχος της Βενεζουέλας, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στην εφημερίδα New York Times, αναφέρθηκε σε συνολικά 40 νεκρούς, άμαχους και στρατιωτικούς.

Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε στην ταμπλόιντ New York Post ότι «πολλοί Κουβανοί έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ» καθώς «προστάτευαν τον Μαδούρο».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Νικολάς Μαδούρο βασιζόταν σε συμβούλους που είχε στείλει η κομμουνιστική κυβέρνηση στην Αβάνα, που υφίσταται, όπως και το Καράκας, αμερικανικές κυρώσεις. Οι δυο κυβερνήσεις έχουν στενή συμμαχική σχέση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είπε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να «συνεργαστεί» με τις ΗΠΑ, προφανώς στη «μετάβαση», για να «αποκτήσει ξανά η Βενεζουέλα το μεγαλείο της, πολύ απλά».

Όμως η κ. Ροδρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του προέδρου, απάντησε αργότερα χθες πως ο Νικολάς Μαδούρο είναι «ο μοναδικός πρόεδρος» της Βενεζουέλας και απαίτησε «την άμεση απελευθέρωσή του».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους που πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη».

«Δεν θα ξαναγίνουμε ποτέ σκλάβοι», πρόσθεσε η κ. Ροδρίγκες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Χωρίς να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα σχέδια της Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποκλείει το ενδεχόμενο να αναλάβει την εξουσία η αρχηγός της αντιπολίτευσης και νομπελίστρια ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αναλάβει επικεφαλής της χώρας. Δεν έχει ούτε την αναγκαία υποστήριξη ούτε τον σεβασμό στη χώρα της», ανέφερε.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», ήταν η αντίδραση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του προέδρου Μαδούρο. Έκρινε ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2024 Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει να «αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εσπευσμένα αύριο Δευτέρα το πρωί για να συζητήσει για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Στο Καράκας, οι δρόμοι ήταν άδειοι χθες και πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά.

Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές το προέδρου Μαδούρο συγκεντρώθηκαν κοντά στο παλάτι Μιραφλόρες, την έδρα της προεδρίας στο Καράκας.

«Πώς είναι δυνατόν μια ξένη κυβέρνηση να έρχεται να αναμιχτεί στις υποθέσεις τις χώρας μας ανατρέποντας τον πρόεδρο; (…) Αυτή είναι συμπεριφορά κακοποιού της γειτονιάς», σχολίασε η Κάτια Μπρισένιο, καθηγήτρια πανεπιστημίου, 54 ετών.

Αντίθετα, κάποιοι μετανάστες από τη Βενεζουέλα στο εξωτερικό –είναι περίπου 8 εκατομμύρια, που έφυγαν εξαιτίας της πολυετούς πολιτικής και οικονομικής κρίσης– γιόρτασαν την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο, προεξοφλώντας πως «επιτέλους θα έχουμε ελεύθερη χώρα» και «θα γυρίσουμε στα σπίτια μας», όπως το έθεσε ο Γιουρίμαρ Ρόχας, πλανόδιος πωλητής στο Σαντιάγο.

Διεθνή καταδίκη από συμμάχους της Βενεζουέλας

Η επιχείρηση-σοκ των ΗΠΑ καταδικάστηκε από κυβερνήσεις συμμάχων του Καράκας.

Η Ρωσία καταδίκασε την «επίθεση» και απαίτησε να απελευθερωθούν «ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος μιας εθνικά κυρίαρχης χώρας και η σύζυγός της αμέσως».

Η Κίνα εξέφρασε «βαθύ σοκ» για την αμερικανική επίθεση και την καταδίκασε, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα αξιώνοντας οι ΗΠΑ να «σταματήσουν να παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία» και να υπονομεύουν «την ασφάλεια» άλλων χωρών.

Το Ιράν επίσης καταδίκασε την «ξεκάθαρη παραβίαση» των αρχών του χάρτη του ΟΗΕ και «θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με το πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μίλησε για «κρατική τρομοκρατία» των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο κάλεσε να συγκληθούν κατεπειγόντως τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ανάστατος» για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Αρκετές χώρες και η ΕΕ απηύθυναν έκκληση να τηρηθεί η διεθνής νομιμότητα.