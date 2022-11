Έκρηξη βόμβας στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη. Υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για έναν υπάλληλο της πρεσβείας της Ουκρανίας στη Μαδρίτη, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά μετά την έκρηξη βόμβας στη διπλωματική αντιπροσωπεία.

Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Nuestra Señora de América», της ισπανικής πρωτεύουσας, ενημέρωσαν αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βόμβα βρισκόταν σε φάκελο που παρέλαβε ο τραυματίας υπάλληλος. Η αστυνομία έχει ενεργοποιήσει το αντιτρομοκρατικό πρωτόκολλο και έχει αποκλείσει την περιοχή όπου βρίσκεται η πρεσβεία της Ουκρανίας, στον αριθμό 52 Ronda Abubilla.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροτεχνουργοί και άλλες αστυνομικές μονάδες. Προς το παρόν, η ουκρανική πρεσβεία δεν θέλει να επιβεβαιώσει το γεγονός ή να κάνει δηλώσεις σχετικά.

An explosion occurred at Ukraine's embassy in Madrid, injuring at least one person, the Spanish Interior Ministry said https://t.co/qdkxCKZLzE