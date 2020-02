Μαδρίτη: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπαράχας!

Υο αεροδρόμιο Μπαράχας στη Μαδρίτη έκλεισε καθώς άγνωστο drone πετούσε πάνω από τις εγκαταστάσεις, σημαίνοντας συναγερμό.

Την παρουσία drone πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης ανακοίνωσε η εταιρία Enair, διαχειρίστρια του εναέριου χώρου. Καλεί τους πολίτες πριν πάνε στο αεροδρόμιο, να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες.

Εξαιτίας του συναγερμού για την παρουσία drone πάνω από το Μπαράχας, “πάγωσαν” όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

Breaking: Madrid Barajas airport has suspended all departures/arrivals following a possible drone sighting. #aviation pic.twitter.com/RwIbnQZKnC

— Alex Macheras (@AlexInAir) February 3, 2020