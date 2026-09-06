Βρετανία: Επεισόδια στο συνέδριο του ακροδεξιού «Reform UK» την ώρα της ομιλίας του Φάρατζ

Με εικόνες βίας και νέα αντιπαράθεση για ρατσιστική και αντιμεταναστευτική ρητορική στελεχών του, ολοκληρώθηκε το συνέδριο του «Reform UK» στο Μπέρμιγχαμ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, ο Νάιτζελ Φάρατζ, επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δύναμη έτοιμη να κυβερνήσει τη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νάιτζελ Φάρατζ, γυναίκα που διαμαρτυρόταν μέσα στην αίθουσα όπου διεξαγόταν το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος της Βρετανίας, απομακρύνθηκε βίαια, με βίντεο να δείχνει μέλη του ακροατηρίου να την αρπάζουν και να της τραβούν τα μαλλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία ζήτησε να επικοινωνήσει μαζί της για να διερευνήσει το περιστατικό.

Count the number of assaults going on here, NOT carried out by the security staff..



They think it’s a fucking free for all to grab people’s hair and get digs in!#Reform pic.twitter.com/FRmH6zBC2S — Political Satirical (@PS_is_Back) September 4, 2026

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από ανάρτηση του Ζία Γιουσούφ, ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του «Reform UK» και αρμόδιου για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αναφερόμενος στη Σαγκάλ Αμπντί-Ουάλι, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Κάμντεν και πιθανή υποψήφια των Εργατικών στην αναπληρωματική εκλογή της έδρας που άφησε κενή με την παραίτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γιουσούφ επέλεξε να υπογραμμίσει ότι «γεννήθηκε στη Σομαλία», προσθέτοντας: «Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει;».