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Βρετανία: Επεισόδια στο συνέδριο του ακροδεξιού «Reform UK» την ώρα της ομιλίας του Φάρατζ

Γυναίκα που διαμαρτυρόταν μέσα στην αίθουσα, απομακρύνθηκε βίαια, με βίντεο να δείχνει μέλη του ακροατηρίου να την αρπάζουν και να της τραβούν τα μαλλιά
Νάιτζελ Φάρατζ
Ο ηγέτης του βρετανικού ακροδεξιού κόμματος «Reform UK», Nigel Farage / REUTERS / Φωτογραφία Isabel Infantes
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Με εικόνες βίας και νέα αντιπαράθεση για ρατσιστική και αντιμεταναστευτική ρητορική στελεχών του, ολοκληρώθηκε το συνέδριο του «Reform UK» στο Μπέρμιγχαμ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, ο Νάιτζελ Φάρατζ, επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δύναμη έτοιμη να κυβερνήσει τη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νάιτζελ Φάρατζ, γυναίκα που διαμαρτυρόταν μέσα στην αίθουσα όπου διεξαγόταν το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος της Βρετανίας, απομακρύνθηκε βίαια, με βίντεο να δείχνει μέλη του ακροατηρίου να την αρπάζουν και να της τραβούν τα μαλλιά.

Η αστυνομία ζήτησε να επικοινωνήσει μαζί της για να διερευνήσει το περιστατικό.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από ανάρτηση του Ζία Γιουσούφ, ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του «Reform UK» και αρμόδιου για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αναφερόμενος στη Σαγκάλ Αμπντί-Ουάλι, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Κάμντεν και πιθανή υποψήφια των Εργατικών στην αναπληρωματική εκλογή της έδρας που άφησε κενή με την παραίτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γιουσούφ επέλεξε να υπογραμμίσει ότι «γεννήθηκε στη Σομαλία», προσθέτοντας: «Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει;».

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