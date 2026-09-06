Παπούα Νέα Γουινέα: Κροκόδειλος κατασπάραξε υπάλληλο ζωολογικού κήπου – Βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος στο πάρκο άγριας ζωής «Adventure Park», του Πορτ Μόρεσμπι στην Παπούα Νέα Γουινέα. Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο μέσα στον χώρο όπου φιλοξενούνταν το ερπετό.

Σύμφωνα με το ABC News Australia, ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο μαζί με τον κροκόδειλο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο άνδρας πλησίασε τον φράχτη, κρατώντας ένα κοτόπουλο προκειμένου να ταΐσει το ζώο.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, ο κροκόδειλος επιτέθηκε στον εργαζόμενο και προσπάθησε να τον τραβήξει μέσα στην πισίνα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο εργαζόμενος φαίνεται να κρατιέται από την άκρη της πισίνας, ενώ ο κροκόδειλος έχει αρπάξει τα πόδια του άνδρα με τα σαγόνια του.

Ένα άτομο φαίνεται να προσπαθεί να βοηθήσει, προσφέροντας στο θύμα ένα κοντάρι μέσα από τον φράχτη, ενώ ένα άλλο προσπαθεί να τον συγκρατήσει στην άκρη της πισίνας.

Papua New Guinea 🇵🇬:A Crocodile 🐊keeper at the Adventure Park in Port Moresby, 14 Mile, was attacked by his own crocodile.Police 👮shot the crocodile dead and saved the man, although both of his legs were bitten off by the crocodile. pic.twitter.com/arYA3MnJfl — marknehpets (@mapkpets) September 5, 2026

Τελικά, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο «3 Mile General Hospital», όμως άφησε την τελευταία του πνοή από την ακατάσχετη αιμορραγία.