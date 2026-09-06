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Παπούα Νέα Γουινέα: Κροκόδειλος κατασπάραξε υπάλληλο ζωολογικού κήπου – Βίντεο

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εργαζόμενος φαίνεται να κρατιέται από την άκρη της πισίνας, ενώ ο κροκόδειλος φέρεται να έχει αρπάξει τα πόδια του με τα σαγόνια του.
Κροκόδειλος κατασπάραξε εργαζόμενο ζωολογικού πάρκου στην Παπούα Νέα Γουινέα
Ο άτυχος εργαζόμενος έχει εγκλωβιστεί στα σαγόνια του κροκόδειλου / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος στο πάρκο άγριας ζωής «Adventure Park», του Πορτ Μόρεσμπι στην Παπούα Νέα Γουινέα. Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο μέσα στον χώρο όπου φιλοξενούνταν το ερπετό.

Σύμφωνα με το ABC News Australia, ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο μαζί με τον κροκόδειλο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο άνδρας πλησίασε τον φράχτη, κρατώντας ένα κοτόπουλο προκειμένου να ταΐσει το ζώο.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, ο κροκόδειλος επιτέθηκε στον εργαζόμενο και προσπάθησε να τον τραβήξει μέσα στην πισίνα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο εργαζόμενος φαίνεται να κρατιέται από την άκρη της πισίνας, ενώ ο κροκόδειλος έχει αρπάξει τα πόδια του άνδρα με τα σαγόνια του.

Ένα άτομο φαίνεται να προσπαθεί να βοηθήσει, προσφέροντας στο θύμα ένα κοντάρι μέσα από τον φράχτη, ενώ ένα άλλο προσπαθεί να τον συγκρατήσει στην άκρη της πισίνας.

Τελικά, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο «3 Mile General Hospital», όμως άφησε την τελευταία του πνοή από την ακατάσχετη αιμορραγία.

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