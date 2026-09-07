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Μαϊάμι: Πέντε νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους – Βγήκε από τον διάδρομο και έπεσε σε αυτοκίνητα

Επίσης πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί τρία εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο
Το αεροπλάνο που βγήκε εκτός διαδρόμου
REUTERS/Marco Bello
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Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της Amazon στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, καθώς τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής, το αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και στη συνέχεια προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το αεροσκάφος της Prime Air εκτελούσε την πτήση 7598 με προορισμό το Μαϊάμι, έχοντας αναχωρήσει από το Πουέρτο Ρίκο. Περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε σε σημείο βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

 Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση του αεροσκάφους με αρκετά οχήματα αμέσως μετά την έξοδό του από τον διάδρομο. Ακολούθησε φωτιά, με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται άμεσα.

Στο σημείο έφτασαν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα παρείχαν βοήθεια σε τραυματίες και άλλα άτομα που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media αποτυπώνουν το πρωτοφανές δυστύχημα.  Στα πλάνα διακρίνονταν τεράστιες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος διέσχισε δρόμο πριν τελικά ακινητοποιηθεί, ενώ στο σημείο υπήρχαν πολλά οχήματα και φορτηγά.

Έρευνα από την FAA και προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα.

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι προχώρησαν στο κλείσιμο όλων των διαδρόμων για τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στους δρόμους που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής παρέμεναν στο σημείο, όπως και ασθενοφόρα που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο. Παράλληλα, αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, καθώς και για τα στοιχεία και την ταυτότητα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

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