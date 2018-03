Μαϊάμι: Τέσσερις οι νεκροί από τη πτώση πεζογέφυρας – Video ντοκουμέντο

Η στιγμή της κατάρρευσης έχει καταγραφεί σε ένα video λίγων δευτερολέπτων. Δείχνει πως αυτοκίνητα περνούν κάτω από την πεζογέφυρα δευτερόλεπτα πριν αυτή καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Το Μαϊάμι θρηνεί ήδη τέσσερις νεκρούς. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

Εννέα άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής, Ντέιβ Ντάουνι. Τουλάχιστον δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας από τους σοβαρά τραυματίες υπέστη καρδιακή ανακοπή αλλά οι γιατροί τον επανέφεραν. Ο δεύτερος φέρει σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα.

