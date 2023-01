Ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Τουρκία και ιστορίες από τα παρασκήνια των επαφών του ως υπουργός Εξωτερικών επί Ντόναλντ Τραμπ κάνει ο Μάικ Πομπέο στο νέο βιβλίο του, με αποκορύφωμα όταν πήγε «να σπάσει την πόρτα» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μάικ Πομπέο αναφέρεται στο βιβλίο του «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» («Δεν δίνω σπιθαμή: Πολεμώντας για την Αμερική που Αγαπώ») στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία και τις επαφές που είχε με Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίες είχαν εξοργίσει την Άγκυρα αφού θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονταν σε αυτό μαζί με τον Φετουλάχ Γκιουλέν.

Παρά την επιμονή Αμερικανών αξιωματούχων να πείσουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως οι ΗΠΑ δεν είχαν σχέση με το πραξικόπημα του 2016, ανοίγοντας μέχρι και χάρτες με τις θέσεις των στρατιωτών τους, ο Τούρκος πρόεδρος ανησυχούσε αρκετά για την εμπλοκή του Φετουλάχ Γκιουλέν.

Γι’ αυτό, όπως γράφει στο βιβλίο του ο Μάικ Πομπέο, ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφωνούσε συνεχώς στον Λευκό Οίκο και τον Τραμπ για να ζητήσει την έκδοση του Γκιουλέν και εξέφραζε τη διαμαρτυρία του για τη στήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους. Την οργή του Ερντογάν συμμεριζόταν και ο στενός συνεργάτης του, Ιμπραήμ Καλίν.

Όταν πήγε «να σπάσει την πόρτα» του Ερντογάν…

Στο ίδιο βιβλίο, ο Μάικ Πομπέο αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Τουρκία το 2017 ως διευθυντής της CIA. Τότε, όπως λέει, αναγκάστηκε από τον Ερντογάν να δει ένα βίντεο 3 ωρών, το οποίο έβαλε σε κίνδυνο την ψυχική του υγεία.

Το 2019, όταν ξαναπήγε στην Τουρκία – αυτή τη φορά ως υπουργός Εξωτερικών – ήταν μάρτυρας μιας εξίσου δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης, αφού μαζί του ήταν και ο τότε αντιπρόεδρος Μάικ Πενς. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να γίνει η συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο κατ’ ιδίαν για λίγα λεπτά.

Αν και το αίτημα του Ερντογάν έγινε δεκτό, η συνάντηση κράτησε παραπάνω ώρα από όσο υπολόγιζε ο Πομπέο και η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Όταν πέρασαν 50 λεπτά, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα. «Είχα αρχίσει να ανησυχώ ότι ο Ερντογάν είχε αναγκάσει τον Πενς να βλέπει το ίδιο τρίωρο βίντεο» γράφει ο Μάικ Πομπέο και έφτασε σχεδόν στο σημείο να τη σπάσει.

Η αναφορά στην Ελλάδα ως ισχυρό σύμμαχο

Ο Μάικ Πομπέο αναφέρεται στο βιβλίο του και στην Ελλάδα, ότι η χώρα μας «διολίσθαινε στον αντιαμερικανισμό τη δεκαετία του 70» αλλά «σήμερα θεωρεί τις ΗΠΑ προτιμητέο σύμμαχο» και ότι «οι σχέσεις με έναν σύμμαχο που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωτικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι τώρα πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ».

Μάλιστα, αναφέρεται και στις επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σχήμα «3+1» για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) και τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων στην περιοχή αλλά και στη φιλοξενία του από τον πρωθυπουργό στην Κρήτη.

Αντιδρά η Τουρκία στο βιβλίο του Μάικ Πομπέο

Ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αντέδρασε στα όσα γράφει ο Μάικ Πομπέο στο βιβλίο του και τον κατηγόρησε για αναλήθειες, ψεύδη και υπερβολές αλλά και για υποστήριξη στο πραξικόπημα, λέγοντας πως ο πρώην υπουργός των ΗΠΑ είναι ενοχλημένος ότι αυτό απέτυχε.

Οι ΗΠΑ χάλασαν τις ισορροπίες στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε ακόμη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο βιβλίο εξυπηρετεί την υποψηφιότητα του Μάικ Πομπέο για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και ότι αποσκοπεί στην εύνοια του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Βέβαια, ο Μάικ Πομπέο δεν έχει ανακοινώσει κάτι.

Κατά του βιβλίου του Μάικ Πομπέο τάχθηκε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και στενός σύμβουλος του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος κατηγορεί τον πρώην Αμερικανό υπουργό για μεροληπτική στάση υπέρ της Ελλάδας.

«Στο βιβλίο [ενν. ο Πομπέο] αναφέρει πως είναι περήφανος για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και ότι από την εποχή του Κίσινγκερ κανένας δεν στήριξε τόσο πολύ την Ελλάδα. Άρα οι ΗΠΑ δεν τηρούν αμερόληπτη στάση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γνωρίζαμε πως οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και τη στηρίζουν, αλλά αυτό το ομολόγησε και το καταγράφουμε», δήλωσε ο Καλίν.

Σχετικά με το περιστατικό με το βίντεο, ο Καλίν λέει ότι ο Πομπέο είναι αυτός που διαστρεβλώνει τα γεγονότα και ότι αυτός ήταν που έπαθε νευρικό κλονισμό όσο περίμενε. Αυτό «το μάθαμε αργότερα», είπε ο Καλίν.