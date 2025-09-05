Μακάβριο λάθος στη Λισαβόνα: Θαύμα για οικογένεια Γερμανών – Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου ενώ είχε δηλωθεί νεκρός στο τελεφερίκ

Νόμιζαν ότι ο άνθρωπός τους ήταν ανάμεσα στα 16 θύματα της τραγωδίας με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα αλλά τελικά ήταν ζωντανός. Ένα φρικτό λάθος των πορτογαλικών αρχών μετατράπηκε σε θαύμα για μία οικογένεια Γερμανών.

Απροσδόκητη τροπή πήρε η τραγωδία με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, καθώς ο Γερμανός πατέρας ενός 3χρονου αγοριού, που είχε δηλωθεί ότι ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια, βρέθηκε τελικά ζωντανός στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια του 46χρονου Γερμανού, που δεν έχει κατονομαστεί, ενημερώθηκε αρχικά ότι εκείνος σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Μάλιστα, μέλη της οικογένειας ταξίδεψαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου όμως δεν κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα.

Τότε, ένας αστυνομικός τούς οδήγησε στο νοσοκομείο Σάο Ζοζέ, όπου αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν ανάμεσα στους 21 τραυματίες του δυστυχήματος, σύμφωνα με την Dailymail.

Η δραματική διάσωση

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το 3χρονο αγοράκι διασώθηκε από τα χαλάσματα την ώρα που ο πατέρας του θεωρούνταν νεκρός και η μητέρα του είχε εγκλωβιστεί με σοβαρό τραύμα στη σπονδυλική στήλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτυρες περιέγραψαν στην Dailymail ότι ο μικρός δεν άφηνε από την αγκαλιά του τον αστυνομικό που τον οδήγησε σε ασφαλές σημείο.

Αργότερα, ο τρίχρονος βρέθηκε ξανά με τη μητέρα του η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Σάντα Μαρία.

Ο τραγικός απολογισμός

Οι Αρχές έχουν κάνει λόγο για 16 νεκρούς από το τρομερό δυστύχημα με το τελεφερίκ Elevador da Glória που εκτροχιάστηκε και συνετρίβη το απόγευμα της Τετάρτης (04.09.2025), έχοντας ήδη αναθεωρήσει δύο φορές τον αριθμό των θυμάτων. Τρεις σοροί παραμένουν ακόμα χωρίς ταυτοποίηση.

Το τελεφερίκ, γεμάτο ντόπιους και ξένους τουρίστες, εκτροχιάστηκε στη μέση μιας συνηθισμένης διαδρομής, βυθίζοντας στο πένθος την Πορτογαλία αλλά και τον πλανήτη.

Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Τρεις σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η Σάντρα Κοέλιο, εργαζόμενη στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia στη Λισαβόνα, τον μεγαλύτερο οργανισμό αρωγής της χώρας.

Η Άλντα Ματίας, επίσης υπάλληλος του ιδρύματος, που εργαζόταν ως δικηγόρος στην πρωτεύουσα.

Η Άνα Λόπες, από την Προένσα-α-Νόβα, τρίτη εργαζόμενη της Santa Casa, η οποία αφήνει πίσω της μια κόρη.

Ο Πέδρο Τρινιντάντε, καθηγητής στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Σπουδών, διαιτητής και μέλος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Ο Αντρέ Μάρκες, 40 ετών, ο χειριστής φρένων του οχήματος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θέση ελέγχου.

Ο Μάρκες εργαζόταν στην εταιρεία Carris για 15 χρόνια και ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και η εταιρεία διέταξε την άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των τελεφερίκ στην πόλη και ανεξάρτητη έρευνα.