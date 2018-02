Μακελειό σε σχολείο στη Φλόριντα! «Πιστολέρο» σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο

- Συναγερμός σήμανε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (14.02.2018) στην Φλόριντα καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο της πόλης Πάρκλαντ - Ο δράστης πήρε το τουφέκι του και σκόρπισε τον τρόμο ανοίγοντας πυρ στο σχολείο! Πολλοί είναι οι νεκροί ενώ ο πιστολέρο "ταμπουρώθηκε" στο σχολείο και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη - Σύμφωνα με την αστυνομία οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 14! Τα διεθνή Μέσα κάνουν λόγο για 20 με 50 τραυματίες - Κατά τη διάρκεια της επίθεσης 40 μαθητές εγκλωβίστηκαν μέσα σε μία ντουλάπα για να γλιτώσουν από την μανία του "πιστολέρο" - Συγκεχυμένες οι μαρτυρίες για την ταυτότητα του δράστη

Πανικός επικράτησε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (14.02.2018) σε σχολείο στη Φλόριντα, αφού ένας άντρας άνοιξε πυρ και σκόρπισε τον θάνατο! «Πολλοί νεκροί» σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου και τουλάχιστον 14 οι τραυματίες από την επίθεση ενόπλου στο σχολείο Stoneman Douglas στην πόλη Πάρκλαντ στη Φλόριντα.

«Ο ένοπλος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση», ανέφερε με tweet το γραφείο του σερίφη, ενώ σε άλλη ανάρτηση τόνισε ότι τουλάχιστον 14 θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Αμέσως μετά από τις καταγγελίες για πυροβολισμούς στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, ασθενοφόρα αλλά και άντρες του FBI. Ο «πιστολέρο» είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σχολείο ενώ η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή. Μάλιστα, στο σχολείο εγκλωβίστηκαν για λίγη ώρα και περίπου 40 μαθητές, που κλείστηκαν σε ντουλάπα για να γλιτώσουν από την μανία του δράστη.

Τα παιδιά «απελευθερώθηκαν» από τους άντρες της αστυνομίας ενώ λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθη και ο άντρας ο οποίος άνοιξε πυρ με τουφέκι!

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για την ταυτότητα του καθώς κάποιες μαρτυρίες έκαναν λόγο για καθηγητή και άλλες για εξωσχολικό.

Ο άντρας που φέρεται να είναι ο δράστης

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν δεκάδες μαθητές να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο, κάποιοι με ψηλά τα χέρια. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας περικύκλωσαν το σχολείο.

Watch Live: Shooting at Marjory Stoneman Douglas High school in Parkland. https://t.co/2DY3IfJLhH pic.twitter.com/luCsWXBbza — WPEC CBS12 News (@CBS12) February 14, 2018

Για τους πυροβολισμούς έχει ενημερωθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος παρακολουθεί την κατάσταση και μάλιστα έκανε και tweet (δείτε εδώ περισσότερα).

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.

Στο Stoneman Douglas High School φοιτούν 3.000 με 5.000 παιδιά, τα οποία ήταν στις εγκαταστάσεις όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Φλόριντα: Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο από τους πυροβολισμούς στο σχολείο