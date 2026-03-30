Μακελειό στην Αργεντινή: 13χρονος μαθητής νεκρός και 8 τραυματίες όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο

Σφαγή σε σχολείο στην Αργεντινή! Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα (30.03.2026).

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην επαρχία Σάντα Φε στην κεντρική Αργεντινή.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», περιέγραψε μία μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ ο 15χρονος χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

In Argentina, a student opened fire with a shotgun at a school, one teenager was killed, two hospitalized, — TN channel.



A 15-year-old teenager opened fire during the morning ceremony of raising the Argentine flag. Several minors were injured while jumping out of school… pic.twitter.com/40jey2Avoe — RusWar (@ruswar) March 30, 2026

El school shooting, algo que veíamos sólo en videos virales de Estados Unidos, está de nuevo en Argentina. En los pibes hay una desconexión real con sus padres y sus docentes. Se influencian por los videojuegos y las redes, donde creen que eso está bien.pic.twitter.com/V07lNlHAK1 — Gonzalo (@gonziver) March 30, 2026

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία πηγή του επαρχιακού υπουργείου Ασφαλείας.