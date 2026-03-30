Κόσμος

Μακελειό στην Αργεντινή: 13χρονος μαθητής νεκρός και 8 τραυματίες όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο

Οι πυροβολισμοί έπεσαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν για την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν μπουν στις τάξεις
Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο σχολείο Μαριάνο Μορένο της επαρχίας Σάντα Φε στην Αργεντινή / πηγή φωτογραφίας Χ

Σφαγή σε σχολείο στην Αργεντινή! Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα (30.03.2026).

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην επαρχία Σάντα Φε στην κεντρική Αργεντινή.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», περιέγραψε μία μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ ο 15χρονος χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

 

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία πηγή του επαρχιακού υπουργείου Ασφαλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
62
52
33
33
33
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo